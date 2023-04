Discorso sulla sinistra: un nuovo umanesimo per ricostruire un’idea di futuro. Un libro di Ferruccio Cappelli

“A sinistra con uno sguardo umano” è il nuovo libro di Ferruccio Cappelli, direttore della Casa della cultura di Milano, di cui pubblichiamo un estratto

In questo libro “A sinistra con uno sguardo umano”, edito da Guerini, che è una summa della sua visione del mondo e della politica, Cappelli delinea i tempi principali che dovrebbero nutrire l’azione della sinistra.



DISCORSO ALLA SINISTRA: PER APRIRE UN’ALTRA STRADA

Nel libro di Cappelli si sottolinea che ci sono già in circolazione tante idee e tanti progetti che vanno in questa direzione. Che vi sono anche molte forze attive e impegnate. Ciò che si fa fatica a intravedere è la narrazione di un progetto complessivo che permetta di alimentare e sorreggere uno sforzo di tale portata. L’orizzonte di un rinnovato umanesimo potrebbe diventare una preziosa motivazione per chi si impegna a ricostruire un’idea di futuro. Una proposta che aiuta a unire, a finalizzare e a dare un senso complessivo a tanti sforzi già in corso.

Riportare la crescita economica, lo sviluppo, in altre parole il capitalismo sotto la guida e la direzione degli esseri umani, per costruire un nuovo equilibrio con la natura e una rinnovata coesione nella società: ecco la finalità di questa battaglia delle idee.

DISCORSO ALLA SINISTRA: LE IDEE DEL TEAM DELLA CASA DELLA CULTURA DI MILANO



Si tratta, come può evincersi anche da queste prime considerazioni, di uno sforzo di analisi e progettuale piuttosto impegnativo.

Mi sono avventurato in questo percorso perché ho la fortuna di interagire giorno per giorno con il vasto cenacolo di studiosi che anima la Casa della Cultura di Milano.

L’antico centro del pensiero progressista milanese, di cui sono direttore da oltre vent’anni, fondato nell’immediato dopoguerra e protagonista della vita culturale milanese in tante e diverse stagioni, riunisce oggi una rete di studiosi delle discipline più diverse. La quotidiana interazione di tante voci ha rappresentato per me lo stimolo a tratteggiare un quadro complessivo della crisi contemporanea e ad abbozzare una possibile narrazione con cui affrontarla.

La discussione in Casa della Cultura cerca di alimentare la costruzione e la diffusione del pensiero critico. Anzi, come abbiamo detto in un momento di incauto ottimismo, ci proponiamo di delineare, attraverso la nostra attività di ricerca e di discussione quotidiana, un’enciclopedia critica della contemporaneità.

È dentro questo confronto quotidiano che sono maturate le riflessioni e gli stimoli che hanno spinto alla stesura di questo libro. Anche se, ovviamente, la responsabilità di ogni singola rielaborazione e delle tesi complessive qui proposte sono dell’autore.

