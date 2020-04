Bonus 600 euro e baby sitter: Inps paga fra 15 e 17 aprile Intanto, il governo è al lavoro per aumentare l'indennità a 800 euro dal mese di aprile - Sul sito dell'Inps è ancora possibile fare domanda - Sono 300mila le aziende che hanno chiesto la Cig

Coronavirus: cosa apre e cosa no Regione per Regione Una vera e propria pioggia di ordinanze regionali modifica le regole stabilite dal Governo - Dalla Lombardia alla Sicilia ecco chi può riaprire e con quali regole - E cosa si profila per moda, auto e metallurgia

Covid-19, in marzo crollano i consumi: -31,7% Secondo Confcommercio La pandemia da Coronavirus ha scosso in profondità il settore commercio e turismo - Cresce solo l'alimentare - Non meglio le vendite online, in discesa in Europa ma Amazon vola negli Usa

Europa e Coronavirus, la mappa della Fase 2 A Parigi il presidente francese Macron ha prolungato il lockdown ma dall'11 maggio riapriranno progressivamente le scuole - In Spagna da oggi ripartono anche attività non essenziali - Austria più avanti: via libera a parchi e negozi - Allentano la…

Moratoria prestiti e garanzie Pmi: già 660mila richieste Le due misure a sostegno della liquidità in tempi di coronavirus sono promosse da una task force che comprende Mef, Banca d’Italia, Abi, Mediocredito centrale, Mise e Sace Simest

Generali e Fca sotto i riflettori, oro super, Argentina verso il default Alla riapertura di Piazza Affari tutti gli occhi su Generali e Fca - Export cinese meno negativo del previsto - Oro ai massimi - L'accordo sul petrolio non scalda i mercati - L'Argentina va verso il suo nono default

Nomine pubbliche, battaglia sulle presidenze Ore cruciali per le nomine pubbliche ai vertici dei grandi gruppi statali - Il Governo è orientato a confermare tutti gli attuali Ad (tranne quello di Mps), ma anche a rinnovare quasi tutte le presidenze con nomine di peso

L’Iri: se lo conosci, lo eviti L'Iri è stata una grande realtà e una grande istituzione soprattutto negli anni del boom economico ma rimpiangerlo ora equivale a fare un tuffo nel passato riportando indietro le lancette della storia anziché cogliere l'attuale emergenza come occasione per una…

Ungheria e Polonia uccidono la democrazia: Ue, basta aiuti E' ora che l'Europa si svegli - L'emergenza sanitaria da Coronavirus è stata solo il pretesto ma il salto antidemocratico di Orban e della Polonia era stato pianificato da tempo e reclama una risposta forte dell'Unione europea, a partire dallo…

Borsa, 35 titoli guadagnano anche nel 2020: ecco l’elenco Malgrado il tracollo della Borsa dovuto al Coronavirus, a Piazza Affari ci sono 35 titoli che resistono e che dall'inizio dell'anno risultano ancora in rialzo: ecco quali

Terna aggiudica due gare da 600 milioni Le imprese assegnatarie sono tutte italiane e lavoreranno alla manutenzione di 50.000 km di linee aeree a 150 kV

Lombardia: sanità, che disfatta. Bene solo medici e infermieri Dalle mancate zone rosse di Alzano e Nembro, di Brescia e di Bergamo allo scandalo del Pio Albergo Trivulzio fino al nuovo ospedale del Portello costruito fuori tempo: tutti gli indicatori del Cronavirus bocciano la Lombardia, surclassata dal Veneto

Von der Leyen: “Anziani a casa forse fino a dicembre” In un'intervista alla "Bild", la numero uno della Commissione europea consiglia anche di non prenotare per il momento "le vacanze estive" - Possibile un vaccino anti-Covid entro il 2020 - L'Ungheria rischia sanzioni

Vademecum per le vacanze con Covid-19: non sarà un’estate normale COLLOQUIO CON DAVIDE GORI, epidemiologo e ricercatore dell'Università di Bologna - Come scegliere dove passare i mesi più caldi? E quali precauzioni sarà necessario osservare? Fondamentale resta il tasso di replicazione effettivo: in pratica anche in vacanza non potremo incontrare…