Buon 2023 ai lettori di FIRSTonline con un omaggio da goWare: un ebook di Claudio Napoleoni

goWare è una startup di autori, editor, redattori e sviluppatori che condividono la visione sul futuro delle nuove tecnologie e la passione per l’editoria. Raccogliere, selezionare e organizzare i contenuti per i nuovi media è la sfida quotidiana di goWare come casa editrice digitale. Operativamente goWare è costituita da due team: goWare team, che si occupa di concepire e sviluppare applicazioni per iPhone e iPad e goWare team, specializzato in editoria digitale, creazione di ebook, consulenza e formazione in campo editoriale.