Borsa oggi 9 aprile: tonfo per tutta l’Europa nel giorno dei dazi, shock a Piazza Affari dove nessun titolo è in rialzo – DIRETTA

Milano in rosso come le altre piazze europee dove domina il nervosismo nel giorno in cui entrano in vigore i dazi Usa – Segui la DIRETTA • MERCATI Trump mette i listini ko, ecco perché ora fa paura anche l’obbligazionario Usa di Gabriella Bruschi

Apre in forte calo la Borsa di Milano in linea con le altre piazze europee, nel giorno in cui entrano in vigore i nuovi dazi Usa su decine di Paesi, tra cui in particolare quelli sulla Cina al 104 per cento. Dopo che l’ipotesi – una speranza a dire il vero – di un negoziato con gli Stati Uniti aveva spinto ieri i mercati, oggi ritorna il nervosismo sugli indici azionari.

Il Ftse Mib viaggia in nettissimo ribasso. Nessun titolo risulta al rialzo, tonfo deciso per Stmicroelectronic e Stellantis. Tra gli energetici perdono Saipem ed Eni. In forte ribasso Leonardo.

LEGGI ANCHE Listini ko, ecco perché ora fa paura anche l’obbligazionario Usa

Sul fronte valutario, perde quota il dollaro rispetto all’euro. La moneta europea viene scambiata a 1,105 dollari (+0,88%), e guadagna anche rispetto alla moneta giapponese, a 160,7 yen (+0,30%). Il dollaro perde anche rispetto allo yen a 145,45 (-0,53%).

Nel mercato obbligazionario, lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre a 129 punti, in netto rialzo rispetto alla chiusura di ieri a 122. Il tasso sale al 3,957%, in aumento di 10 punti base.