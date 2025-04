Borsa oggi 9 aprile: tonfo in Europa nel giorno dei dazi, a Milano affondano le blue chip – DIRETTA

Milano in rosso come le altre piazze europee dove domina il nervosismo nel giorno in cui entrano in vigore i dazi Usa – Segui la DIRETTA • MERCATI Trump mette i listini ko, ecco perché ora fa paura anche l’obbligazionario Usa di Gabriella Bruschi