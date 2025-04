Borsa oggi 7 aprile: l’Europa tracolla, in fumo 890 miliardi in tre ore. I dazi di Trump scatenano un sell-off storico – DIRETTA

I mercati globali affondano ancora sotto l’effetto dei dazi statunitensi. Gli analisti: fra gli ultimi 13 presidenti Usa, a inizio mandato mai nessuno come Trump si è autoinflitto danni – Segui la DIRETTA • MERCATI Pioggia di vendite su Piazza Affari, le banche precipitano ancora di Gabriella Bruschi

È un lunedì nerissimo per le Borse europee. Dopo i crolli di giovedì e venerdì, anche la nuova settimana è segnata dall’effetto dazi introdotti da Trump. Le Borse europee riducono i cali rispetto a un avvio disastroso, ma viaggiano comunque in profondo rosso, con perdite che superano il 3%.

Milano al momento è la peggiore insieme ad Amsterdam: il Ftse Mib è in tilt. Tra i titoli più colpiti ci sono ancora una volta le banche, preoccupate per il pericolo recessione. La guerra commerciale voluta da Trump e il conseguente rallentamento dell’economia rischiano inoltre di avere un impatto duplice sugli istituti di credito: se da una parte le difficoltà delle imprese metteranno sotto pressione la qualità del portafoglio crediti, eventuali nuovi tagli dei tassi da parte delle banche centrali influenzeranno negativamente l’andamento dei ricavi da interessi. In fondo al listino c’è però l’industria, con Interpump e Stellantis.

L’incertezza globale, alimentata dai dazi di Donald Trump, ha colpito duramente anche le Borse asiatiche: Tokyo ha perso quasi l’7,8%, Hong Kong è affondata a -13,2%, Shanghai ha segnato un -7,6%, Shenzhen ha ceduto -10,5%, e Seul ha visto una flessione del 5,57%.

Gli occhi degli investitori si spostano ora su Wall Street: rispetto alle scorse ore migliorano i future, che però preannunciano comunque un’apertura in calo. Attenzione soprattutto allo S&P 500, che potrebbe avviarsi a ufficializzare l’ingresso nel “mercato dell’orso”: con un calo di più del 20% rispetto ai massimi alla chiusura dei mercati sancirebbe il bear market.



Sale lo spread tra Btp e Bund che tocca i 125 punti, con rendimenti che continuano a salire. A livello delle materie prime, il petrolio e il gas continuano a scendere: il WTI è giù di oltre il 3%, mentre il Brent perde il 2,9%.

L’effetto dazi colpisce anche le criptovalute che hanno cancellato quasi tutti i guadagni accumulati dalla vittoria di Trump, con il Bitcoin che perde il 7% a 77.000 dollari, e Ethereum scivola a 1.521 dollari, il minimo da ottobre 2023.

Trump, intanto, minimizza l’impatto della sua politica dei dazi, definendola “una cura necessaria” per l’economia degli Stati Uniti, e sottolinea la sua intenzione di risolvere il deficit commerciale con paesi come Cina e Unione Europea. “I prezzi del petrolio sono in calo, i tassi di interesse sono in calo, i prezzi dei generi alimentari sono in calo, non c’è inflazione e gli Stati Uniti, da tempo vittime di abusi, stanno incassando miliardi di dollari a settimana dai paesi che abusano delle tariffe già in vigore”, ha scritto il presidente Usa su Truth