Borsa oggi 4 aprile: l’Europa allarga le perdite con i dazi di Trump. Milano in profondo rosso scende sotto ai 36 mila punti, a picco le banche – DIRETTA

Europa in calo allarga le perdite nell’ultima seduta della settimana a causa dei dazi di Trump. Milano in profondo rosso: ecco cosa sta succedendo – Segui la DIRETTA • MERCATI Dopo i dazi, la giornata più buia. Si spera in Powell di Gabriella Bruschi

La Borsa di Milano, crolla per il secondo giorno consecutivo, tra le peggiori in Europa, affossata dal piano del presidente Usa, Donald Trump, sui dazi a tutti i Paesi, piano che ha alimentato i timori di una recessione globale. Il Ftse Mib cede il 3,43% e scende sotto quota 36 mila (gli scambi sono a 35.799). A Piazza Affari si scatena una violenta corrente di vendita che colpisce le banche. Unicredit attorno alle 10 del mattino arriva a lasciare sul terreno il 7%, mentre cedono oltre il 6% la Popolare di Sondrio, Banco Bpm, Bper, Mps e Intesa. Molto male anche Tim.