Borsa oggi 30 aprile: Europa divisa tra trimestrali e dazi, giù il petrolio. Milano frena sotto il peso delle banche, corre Campari – DIRETTA

Mercati contrastati, raffica di dati macro. Occhi puntati sulle banche e le trimestrali – Segui la DIRETTA • MERCATI Gli effetti dei dazi di Trump scuotono le Borse di Gabriella Bruschi

Le Borse europee si muovono a due velocità: Francoforte guida il rialzo, seguita da Parigi e Amsterdam, mentre Londra segna un modesto guadagno. In controtendenza, Madrid registra un netto calo, mentre a Milano il Ftse Mib scivola, appesantito dal comparto bancario. L’attenzione degli investitori è rivolta ai dati in arrivo dal settore auto, con l’alleggerimento dei dazi da parte di Trump che supporta i mercati, ma i numeri in arrivo non sono affatto rassicuranti: Stellantis riporta un -14% nei ricavi, mentre Volkswagen segna un preoccupante -40% sugli utili.

L’impatto dei dazi si fa sentire anche sugli indicatori macro: l’industria cinese rallenta, la produzione industriale giapponese a marzo registra una contrazione e i prezzi del petrolio sono in discesa. Tuttavia, ci sono segnali positivi: il Pil dell’Eurozona cresce dell’1,2% annuo, superando le attese, e l’Italia segna un +0,3%. Bene anche Germania e Francia. L’inflazione italiana accelera leggermente ad aprile, con un rialzo mensile dello 0,2% e del 2% su base annua. Nel frattempo, Wall Street si prepara a una tornata di risultati delle Big Tech, con apertura mista: il Dow Jones segna un lieve rialzo, mentre S&P 500 e Nasdaq sono in calo.

A Piazza Affari le banche frenano dopo una partenza positiva, con Unicredit in calo a causa dell’incertezza sull’offerta di Crédit Agricole per Banco Bpm. La decisione della banca francese, attesa nelle prossime settimane, sta mettendo sotto pressione il titolo. Anche altre banche italiane, come Mps, Intesa e Banca Mediolanum, sono in rosso, con il rallentamento economico e la prospettiva di un possibile taglio dei tassi da parte della Bce che potrebbe penalizzare ulteriormente i margini di interesse.

Campari continua a salire grazie ai risultati positivi del settore alcolico europeo, mentre Stellantis tiene il passo nonostante la sospensione della guidance a causa dell’incertezza legata ai dazi Usa. Bene anche i farmaceutici (Recordati e Diasorin).

Debole il comparto energetico: Saipem e Tenaris sono in calo, influenzati dalla discesa dei prezzi del petrolio: il Wti torna sotto i 60 dollari, il Brent poco sopra i 63 dollari al barile. L’euro/dollaro è stabile a 1,138, mentre l’oro perde lo 0,2%, fermandosi a 3.310 dollari l’oncia. Lo spread resta a 111 punti, con il rendimento del Btp decennale a 3,59%.