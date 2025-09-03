Borsa oggi 3 settembre: bond ancora sotto pressione. A Milano corre Stm, vendite su Mps e Mediobanca – DIRETTA

Borse europee a doppia velocità mentre l’attenzione dei mercati resta concentrata sull’andamento dei titoli di Stato. Milano in altalena – Segui la DIRETTA • MERCATI Obbligazionario, grandi offerte e richieste stellari: perché di Gabriella Bruschi

Borse europee a due velocità mentre l’attenzione dei mercati resta concentrata sull’andamento dei titoli di Stato: i dubbi sulla tenuta delle finanze pubbliche di Paesi come Regno Unito, Giappone e Stati Uniti continuano a tenere sotto pressione l’obbligazionario e la generale avversione al rischio sostiene i beni rifugio come l’oro. A Milano, dopo un avvio positivo, il Ftse Mib ha annullato i guadagni, complice la debolezza del settore bancario. Anche Madrid oscilla intorno alla parità. Rialzi più consistenti per Francoforte e Parigi.

A pesare è anche l’incertezza sui dazi dopo che la Corte d’appello Usa ha stabilito che molte delle tariffe imposte dal presidente Donald Trump sono illegali, pur avendole lasciate in vigore fino a metà ottobre in attesa di un ricorso alla Corte Suprema. E le prossime mosse della Fed.

A Piazza Affari corre Stm, in linea con il settore tech europeo, spinto dalla sentenza negli Stati Uniti su Alphabet (Google), che evita la vendita del browser Chrome. Vendite, invece, su Mediobanca e Mps: le due banche, dopo un avvio positivo hanno ritracciato in territorio negativo. Movimenti che non alterano i rapporti di forza: la nuova offerta di Mps, dopo il rilancio da 750 milioni, rimane a premio dello 0,3% rispetto ai valori di Borsa. Giovedì 4 settembre, intanto, è in calendario il cda di Mediobanca che dovrà aggiornare la propria valutazione della proposta di Siena alla luce dei nuovi termini migliorati. Se è assai probabile che il board ribadirà l’assenza di razionale strategico dell’operazione, il mercato appare ormai convinto che l’Opas di Rocca Salimbeni sia destinata al successo, considerando che la soglia minima del 35% è a un passo (martedì le adesioni hanno superato il 30% del capitale) e che il rilancio cash potrà convincere altri investitori a consegnare le azioni.

Bene anche Prysmian, Recordati, Interpump, Ferrari e Unicredit. Avanza il lusso con Cucinelli e Moncler, quest’ultima beneficia del rialzo del target price a 56 euro da 55 euro da parte di Barclays. In affanno gli assicurativi con Generali e Unipol. Vendite anche su Eni, A2a, mentre Snam perde terreno nonostante Goldman Sachs abbia alzato il target da 5,3 a 5,85 euro.