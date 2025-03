Borsa oggi 3 marzo: in Europa la Difesa vola con Leonardo in vetta a Milano, rally Bitcoin – DIRETTA

L’aumento delle spese della Difesa Ue spingono tutto il settore. Vola Leonardo, il Bitcoin supera i 91mila dollari spinto dall’annuncio di Trump. In rialzo il gas – Segui la DIRETTA

Le Borse europee aprono con cauto ottimismo, con gli investitori concentrati su inflazione e tensioni geopolitiche, in attesa di aggiornamenti dall’Ucraina e dai mercati globali. Milano apre leggermente sotto la parità, con il sentiment che rimane fragile. L’attenzione degli investitori è rivolta all’inflazione dell’Eurozona, che a febbraio è scesa al 2,4% rispetto al 2,5% di gennaio, ma ha superato le attese degli analisti (2,3%). Questo dato arriva a pochi giorni dal meeting della Bce del 6 marzo, che potrebbe ridurre i tassi d’interesse di altri 25 punti base. Il rallentamento dell’inflazione spinge le Borse al rialzo, con Francoforte in testa. La stampa tedesca segnala che la Cdu e l’Spd, in trattativa per il nuovo governo, stanno considerando due fondi speciali da centinaia di miliardi di euro per la Difesa e le infrastrutture.

In questo contesto cresce l’interesse per tutti i titoli della Difesa europea, alimentato anche dalle dichiarazioni di Ursula von der Leyen al termine del vertice di Londra, secondo cui è “urgente riarmare l’Europa“. E così Leonardo vola a Piazza Affari. Il titolo che ha aperto facendo prezzo con un guadagno teorico del +18%, ora viaggia con un incremento intorno al 10%. L’annuncio di un piano della Commissione Europea per aumentare gli investimenti in difesa spinge al rialzo anche i titoli di altri colossi europei del settore, come Thales e Rheinmetall, Bae Systems e Hensoldt, tutti in forte guadagno. Deboli invece le utility, quasi tutte in calo.

Torna a salire il prezzo del gas, con un incremento del 6,4%, arrivando a 47,16 euro al megawattora. I titoli scambiati alla Borsa di Amsterdam rimbalzano, mentre l’ottimismo sui colloqui di pace in Ucraina svanisce, insieme alle aspettative di un ritorno dei flussi di gas russo in Europa, che aveva alimentato speranze nei giorni scorsi. In calo il petrolio con il Brent maggio a 72,53 dollari al barile (-0,5%), e il Wti aprile a 69,4 dollari (+0,5%).

Sul fronte delle criptovalute dopo il down della settimana scorsa torna a correre il Bitcoin superando i 91.600 dollari (+6,2%) dopo l’annuncio di Donald Trump riguardo alla creazione di una riserva strategica Usa di criptovalute, con il Bitcoin ed Ethereum al centro del piano.

Sul fronte obbligazionario, lo spread BTP-Bund è stabile, con una lieve variazione al -0,60%, mentre il rendimento del BTP decennale si attesta al 3,48%, e quello del Bund tedesco al 2,41%.

In Asia, la Borsa di Tokyo ha rimbalzato con l’Indice Nikkei che guadagna un +1,7%, trainata dai titoli del settore automobilistico e dell’industria pesante, con IHI e Toyota Motor protagonisti.

La Cina non resta a guardare di fronte alla minaccia di nuovi dazi Usa del 10% sui beni cinesi, in vigore dal 4 marzo. Secondo il Global Times, Pechino sta preparando contromisure forti e potenti, che potrebbero includere dazi su prodotti agricoli e alimentari statunitensi, oltre a misure non tariffarie. Una nuova escalation che potrebbe avere impatti significativi sul commercio globale.

