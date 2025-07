Borsa oggi 3 luglio: il lavoro Usa frena l’Europa, Milano zoppica con le banche ma Stm corre con i chip – DIRETTA

Gli investitori attendono i dati sul lavoro Usa, fondamentali per le mosse della Fed. Piazza Affari la peggiore con le banche – Segui la DIRETTA • MERCATI Perché l’accordo Usa-Vietnam agita la Cina di Gabriella Bruschi

Le Borse europee navigano a vista, nervose in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano che guideranno le prossime mosse della Fed. Dopo il deludente rapporto sull’occupazione privata Usa, l’incertezza domina anche Wall Street dove i future Usa si muovono in ordine sparso. Piazza Affari, in rosso fin dalle prime battute, è appesantita dalle banche in calo. Sullo sfondo, gli occhi restano puntati sui dazi: l’accordo tra Usa e Vietnam con esenzioni doganali regala un barlume di ottimismo, ma rimangono aperte le tensioni geopolitiche e le incertezze legate alla legge di bilancio americana, ancora in bilico.

A Londra, il governo laburista ha ritirato un piano di tagli alle pensioni di invalidità dopo una rivolta interna, con la sterlina che scende a 1,36 dollari e timori su nuove tasse o debito per il welfare.

A Milano, Piazza Affari resta sotto i riflettori per il risiko bancario. Dopo il via libera della Bce, anche Consob e Antitrust hanno approvato l’ops di Mps su Mediobanca. Inoltre, l’Agcm ha dato il via libera condizionato all’acquisizione della Popolare di Sondrio da parte di Bper, con la cessione di sei filiali entro 10 mesi come requisito. Bper ha raggiunto un accordo con i sindacati sul premio di produttività 2025, con un incremento medio di 2.100 euro, di cui 1.525 in contanti e 525 in welfare. Unicredit continua a spingere per il dossier Commerzbank, avendo inviato lettere di sostegno al cancelliere tedesco Merz. Nel frattempo, ha pubblicato un supplemento al documento d’offerta per Banco Bpm, segnalando rischi legati alle prescrizioni del Governo e in attesa del giudizio del Tar.

Eni mostra segnali positivi nonostante il Kazakistan abbia abbandonato i piani per un impianto di trattamento gas nel giacimento Karachaganak, di cui Eni è partner. Alcuni titoli vedono modifiche ai target price: Kepler ha alzato il prezzo obiettivo su Prysmian, Hsbc su Stellantis, mentre Bnp Paribas ha rivisto al ribasso quello di Ferrari. Infine, Stm beneficia della revoca da parte dell’amministrazione Trump dei requisiti sulle licenze di esportazione per software di progettazione chip destinati alla Cina, favorendo il settore dei semiconduttori.

Sul fronte obbligazionario, rendimenti e spread italiani mostrano un lieve calo, con il differenziale Btp-Bund che si restringe intorno a 90 punti.

Il dollaro perde terreno e l’euro si mantiene stabile a 1,18 contro il dollaro. Poco mosso l’oro, mentre gas e petrolio arretrano leggermente: il Brent viaggia a 68,57 dollari al barile (-0,75%) e il Wti a 66,9 dollari (-0,79%); il gas naturale sulla Piazza Ttf di Amsterdam si colloca sotto i 33,5 euro per megawattora.