Borsa oggi 3 giugno: l’inflazione cala e le Borse migliorano. A Milano recuperano le banche, ma Mediobanca va giù – DIRETTA

Saliscendi delle Borse dopo il calo dell’inflazione europea. L’Ocse taglia la crescita globale. Segui la DIRETTA • MERCATI Trump non molla sui dazi: “A rischio la sopravvivenza degli Usa” di Vittoria Patanè

Le Borse europee viaggiano contrastate, dopo il dato sull’inflazione europea che a maggio ha registrato un incremento dell’1,9%, in calo rispetto al 2,2% di aprile. Il dato irrobustisce l’ipotesi che giovedì il consiglio direttivo della Banca centrale europea proceda a un taglio dei tassi di 25 punti base.

Nel frattempo, permane anche l’incertezza sui dazi: domani scatteranno i dazi su acciaio e alluminio al 50%, ma ieri la Casa Bianca ha fatto sapere che è ottimista sulle trattative con l’Europa e che in settimana è prevista una telefonata tra il presidente americano, Donald Trump, e l’omologo cinese, Xi Jiping. Mentre la battaglia nei tribunali americani sulle tariffe imposte dal presidente continua, stanotte, sul suo social Truth, Donald Trump ha scritto: “Se ad altri Paesi è consentito usare dazi contro di noi e a noi non è consentito contrastarli, rapidamente e agilmente, con altre misure, il nostro Paese non ha nemmeno una piccola possibilità di sopravvivenza economica”.

In mattinata sono arrivate le nuove prospettive dell’Ocse, secondo cui la crescita globale “rallenterà dal 3,3% nel 2024 al 2,9% sia nel 2025 sia nel 2026”. “Le prospettive economiche globali stanno peggiorando, a causa delle elevate barriere commerciali, delle condizioni finanziarie più restrittive, del calo della fiducia e dell’accresciuta incertezza politica”, si legge sull’ultimo Economic outlook dell’Ocse, secondo cui “questi fattori avranno un impatto negativo sulla crescita”.

L’Ocse ha limato anche la crescita dell’Italia, che passerà dallo 0,7% del 2024, allo 0,6% del 2025, per poi tornare allo 0,7% del 2026: le stime di marzo erano di +0,7% nel 2025 e +0,9% nel 2026. Nell’eurozona, invece, si prevede un “lieve rafforzamento della crescita, dallo 0,8% nel 2024 all’1,0% nel 2025 e all’1,2% nel 2026”.

In questo contesto, i listini del vecchio continente, recuperano un po’ del terreno perso durante la mattinata, con Milano che oscilla intorno alla parità. Recuperano le banche, prima in forte ribasso, fatta eccezione per Mediobanca che si prepara all’assemblea dei soci del 16 giugno chiamata ad approvare l’ops su Banca Generali “pagata” con azioni Generali (anch’essa in ribasso). L’azionista Francesco Gaetano Caltagirone nei giorni scorsi ha sottolineato che l’operazione non ha un senso industriale, mentre dal prospetto dell’ops emerge che Piazzetta Cuccia ha intenzione di uscire dal Leone anche se non arriverà al 100% dell’istituto bancario. Nel frattempo, mercoledì si riuniranno i soci pattisti.

Dopo la corsa della vigilia, arretra Tenaris. Frena anche Poste Italiane. Sale invece Leonardo, che ieri ha ricevuto dalla Ue alla Joint Venture con Bae Systems e Japan Aircraft Industrial Enhancement (Jaiec) per il programma Gcap di sviluppo del caccia di nuova generazione. In rialzo le utility. Ben comprate Recordati e Amplifon.

Passando agli altri mercati, continua a salire il petrolio, mentre viaggiano in calo i prezzi del petrolio. Il Bitcoin scende dello 0,19%, passando di mano a 105.219 dollari. Prova a recuperare un po’ del terreno perso il dollaro: il cambio con l’euro è in area 1,14.

Infine l’obbligazionario, con lo spread tra Btp e Bund che torna sopra quota 100 punti base.