Borsa oggi 29 luglio: Europa positiva in attesa di dettagli sui dazi. A Milano corrono le banche, scivola Stellantis – DIRETTA

Le Borse europee provano a mettersi alle spalle le polemiche della vigilia e partono positive in attesa di chiarimenti sull’accordo tra Usa e Ue sui dazi. Dopo l’annuncio, infatti, gli investitori vogliono capire i dettagli dell’intesa, soprattutto quelli riguardanti quali settori saranno esentati dai dazi.

Ma le tariffe non sono l’unico argomento caldo della settimana. Gli occhi sono anche sulle trimestrali, con Meta, Apple, Microsoft e Amazon che si preparano a pubblicare i loro conti nei prossimi due giorni. Sale nel frattempo l’attesa per la Fed che domani dovrebbe lasciare invariati i dazi, scontentando nuovamente Donald Trump.

In questo contesto, le Borse europee viaggiano in positivo. Francoforte è la migliore, seguita a ruota da Milano e Parigi trainata dallo scatto di Essilux dopo i conti. In verde anche Madrid e Amsterdam, mentre Londra è poco mossa.

A Piazza Affari continuano a correre le banche con Bper e Pop Sondrio in testa dopo la chiusura dell’offerta. Positiva anche Mediobanca, mentre il patto di consultazione continua ad alleggerirsi con ulteriori vendite di Gavio e Lucchini. Secondo il Sole 24 Ore, i vertici di Piazzetta Cuccia avrebbero inviato una lettera a quelli di Generali per chiedere loro di decidere entro il 6 agosto sul potenziale accordo di distribuzione tra le parti in vista del possibile esito positivo dell’offerta lanciata su Banca Generali. Prosegue il recupero di Stm che dopo il +2,67% di ieri, anche oggi è tra i migliori titoli del Ftse Mib, dopo aver confermato gli investimenti in Italia al tavolo convocato al Mimit. Occhi su Unicredit, che secondo le indiscrezioni sarebbe pronta a convertire in azioni l’ultimo pacchetto di derivati di Commerzbank, pari a circa l’8% del capitale.

Scivola in coda invece Stellantis che ​​questa mattina ha confermato i dati sul primo semestre pubblicati il 21 luglio e calcolato un impatto dei dazi sul 2025 pari a 1,5 miliardi. In negativo anche Buzzi, Moncler e Ferrari.

Sul valutario prosegue il rafforzamento del dollaro sull’euro, con il cambio che scende a 1,158, zavorrato dai timori che l’accordo sui dazi possa impattare negativamente sulla crescita della Ue. Tra le materie prime viaggia in rialzo il gas, mentre è poco mosso il petrolio.

In calo i rendimenti dei titoli di Stato dell’Eurozona: il tasso sul BTp a 10 anni è al 3,53% in calo rispetto al 3,58% della chiusura di ieri. Lo spread rispetto al pari scadenza tedesco si attesta a 84 punti dagli 86 di ieri.