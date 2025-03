Borsa oggi 27 marzo: Europa in calo, le nuove tariffe del 25% affondano l’auto. A Milano scivola Stellantis, occhi su Pirelli e Unicredit – DIRETTA

Borse europee in ribasso, a Milano riflettori su Stellantis, Ferrari e Pirelli. Segui la DIRETTA • MERCATI Scure sulle auto e no della Cina su TikTok di Gabriella Bruschi

Le Borse europee registrano un piccolo recupero dopo i forti cali iniziali, ma restano comunque sotto pressione a causa dei nuovi dazi auto annunciati da Trump. Dal 2 aprile scatteranno tariffe del 25% su tutte le vetture prodotte fuori dagli Stati Uniti, con la minaccia di ulteriori misure se Ue e Canada reagiranno. Il settore automobilistico è il più colpito, con Stellantis in forte calo a Milano. Anche Renault a Parigi e Porsche, Mercedes Benz, Volkswagen e Bmw a Francoforte sono in forte flessione. Oltreoceano la situazione non è migliore: Wall Street si muove in ribasso. A preoccupare anche l’economia americana, nonostante una crescita del Pil del quarto trimestre superiore alle attese, il calo delle richieste di sussidi di disoccupazione e la riduzione del disavanzo della bilancia commerciale dei beni a febbraio. Domani tocca all’inflazione di febbraio. In Europa, attesi interventi di De Guindos, Villeroy e Schnabel della Bce.

LEGGI ANCHE Borse di tutto il mondo fanno i conti con i dazi di Trump

A Milano riflettori su Stellantis, Ferrari e Pirelli, con il cda di quest’ultima che potrebbe discutere un riassetto azionario legato al socio cinese. Occhi sul settore bancario: si è tenuta oggi l’assemblea di Unicredit per il via libera all’aumento di capitale funzionale all’offerta su Banco Bpm. Nel frattempo, l’istituto di Piazza Meda deve fare i conti con il no della Bce al Danish Compromise per l’Opa su Anima: la decisione passa ora all’Eba. Intanto, Intesa Sanpaolo beneficia della revisione al rialzo del target price da parte di Goldman Sachs, ora fissato a 5,5 euro con giudizio Buy.

Exor ha annunciato un aumento del dividendo a 0,49 euro per azione e un nuovo piano di buyback da 1 miliardo di euro, dopo aver registrato un forte incremento dell’utile netto nel 2024 (14,67 miliardi di euro). Focus anche su Prysmian, con Mediobanca che taglia a Neutral (target 66,30 euro) e la firma di un accordo con N-Sea per la manutenzione dei cavi sottomarini. Pochi spunti positivi, tra cui Tim, Nexi e le utility.

Fuori dal paniere principale, Mfe lancia un’Opas su ProSiebenSat per 729 milioni, parte in contanti e parte in azioni Mfe A, per rafforzare il progetto di una media company paneuropea. Infine, Ariston beneficia della revoca della gestione temporanea dei suoi asset in Russia da parte di Putin.

Lo spread Btp-Bund sale a 111 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,86% e quello tedesco al 2,76%.