Borsa oggi 27 giugno: Europa tonica, Milano in rialzo con Iveco e Prysmian, tiene Mediobanca dopo il piano. Passera, sì a opas illimity – DIRETTA

Avvio tonico per le Borse europee, Milano sale con Iveco e Prysmian. Respirano auto e lusso. Utility in coda

Avvio tonico per le Borse europee, incoraggiate dalla tenuta della tregua in Medio Oriente e dalla schiarita sul fronte dei dazi. Da un lato la Casa Bianca ha aperto a una proroga della scadenza del 9 luglio per l’imposizione di tariffe all’Europa, dall’altra ha annunciato un accordo commerciale con la Cina (il segretario al Commercio Howard Lutnick ha confermato che l’intesa è stata firmata a inizio settimana, senza dare dettagli, ma da Pechino non sono ancora arrivate conferme né commenti).

Sul fronte macro, mentre in Europa è in arrivo una carrellata di dati (consumi, fiducia, servizi e industria), negli Stati Uniti sarà pubblicato, oltre all’indicatore sulla fiducia, il dato sui consumi che include i numeri sull’inflazione Pce, i preferiti dalla Fed come “termometro” dell’economia: sale l’attesa del mercato che inizia a puntare su un possibile taglio dei tassi nel 2025 (ieri Wall Street ha chiuso vicino ai record).

Così Milano guadagna con Iveco e Prysmian in prima fila. A passo più rapido Parigi, dopo la revisione al rialzo dei dati sulle spese per consumi, e bene Francoforte, Amsterdam, Madrid e Londra. A corrente alternata l’Asia, con Tokyo che ha però chiuso a +1,43% e oltre i 40.000 punti per la prima volta in 5 mesi.

Sull’azionario di Piazza Affari, riflettori su Mediobanca, in terreno positivo, che ha aggiornato il piano al 2028 che prevede, tra l’altro, un utile netto a 1,9 miliardi a fine giugno 2028 (+45%). L’allentamento della tensione commerciale Usa-Cina spinge il settore del lusso (Moncler, Cucinelli e Ferrari viaggiano tutti bene) e le auto (Stellantis sale). In coda Leonardo e le utility (Snam e Terna cedono).

Intanto, il ceo e fondatore di illimity Bank, Corrado Passera, consegnerà le sue azioni della banca (nata nel 2018), pari al 3,973% del capitale sociale, all’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Banca Ifis sulla totalità delle azioni ordinarie di illimity. Le adesioni all’opas, che oggi si avvia all’ultimo giorno, ieri hanno toccato il 52,3% del capitale sociale di illimity. Nei giorni scorsi Ifis ha messo sul piatto un ulteriore 5% cash per azione se l’offerta supererà il 90% del capitale: oggi, a mercati chiusi, si verificheranno i numeri definitivi.

Sul fronte energetico, il petrolio è in aumento. Sul valutario, l’euro resta forte e torna sopra la soglia degli 1,17 dollari. Poco mosso il bitcoin. Oro in discesa con il contratto spot giù dell’1,03% a 3.293 dollari l’oncia e il contratto future dell’1,16% a 3.294 dollari. Infine, spread stabile a 92 punti con il rendimento decennale fermo al 3,49%.