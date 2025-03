Borsa oggi 26 marzo: Europa in ribasso in attesa dei dazi. A Milano occhi su Prysmian e Pirelli – DIRETTA

Le Borse europee partono positive, ma poi girano in rosso in attesa di conoscere le decisioni di Trump sui dazi. A Milano bene Cucinelli ed Eni, contrastate le banche – Segui la DIRETTA

Borse europee in ribasso mentre si avvicina il 2 aprile, giorno in cui dovrebbero entrare in vigore i dazi statunitensi. Gli investitori attendono di conoscere quali saranno le decisioni definitive del presidente Usa Donald Trump sulle tariffe, che potrebbero essere più morbide di quanto temuto, mentre il Financial Times parla di un approccio in due fasi, con dazi considerevoli verso alcuni Paesi con parallele concessioni ad altri. Rimane sotto i riflettori la guerra in Ucraina alla vigilia del summit che si terrà a Parigi per fare il punto sulla situazione al quale prenderà parte anche la premier, Giorgia Meloni.

In questo contesto, dopo un avvio debole, tutti i listini continentali procedono in ribasso, eccezion fatta per Londra che prova a resistere alle vendite. Milano aveva aperto in rialzo dello 0,1%, ma col passare dei minuti si è girata in territorio negativo in linea con l’andamento delle altre piazze.

Chiusura senza slanci per le Borse cinesi, con l’indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,6% dopo alcune sedute di complessiva flessione, mentre l’indice composto della Borsa di Shanghai è rimasto sostanzialmente invariato (-0,03%). Tra i titoli in evidenza +11% per Pop Mart a Hong Kong dopo che il produttore di giocattoli ha triplicato il proprio utile nel 2024 (3,12 mld di yuan, pari circa 430 milioni di dollari) raddoppiando i ricavi a 13 miliardi di yuan (1,8 miliardi di dollari).

Tornando a Piazza Affari, occhi su Prysmian, che viaggia in fondo al Ftse Mib nel giorno della presentazione del piano strategico al 2028, che prevede un aumento significativo dell’adjusted ebitda in un range compreso tra 2,95 e 3,15 miliardi di euro rispetto agli 1,92 miliardi del 2024 con un cagr nel periodo pari al 12,2%. Riflettori anche su Terna (+0,3%), dopo la presentazione del piano industriale al 2024-2028, con la stima di investimenti per 17,7 miliardi di euro (+7%).

Viaggia in rosso Pirelli: oggi si riunisce il cda per approvare i conti, ma il mercato si interroga soprattutto sulle mosse del socio cinese Sinochem, oggi al 37% circa nel capitale. Il gruppo potrebbe rivedere la propria posizione per scongiurare possibili conseguenze negative negli Stati Uniti a partire dal 2027, quando le normative saranno più stringenti verso le società cinesi.

In cima al Ftse Mib troviamo invece Brunello Cucinelli, Banca Mediolanum e Leonardo. Fuori dal paniere principale, Mfe A sale viaggia in rialzo in attesa del possibile annuncio di un’opa sulla tedesca Prosieben.

Passando agli altri mercati, sono stabili lo spread Btp-Bund, che si attesta sui 110 punti base,e l’euro, che viaggia contro il dollaro su quota 1,079. Debole invece la sterlina che cede lo 0,4% a 1,29 rispetto al dollaro dopo i dati dell’inflazione della Gran Bretagna leggermente inferiori rispetto alle stime.