Borsa oggi 26 febbraio: Milano sopra i 39mila punti trainata da Saipem e banche. Tonfo di Stellantis dopo i conti – DIRETTA

Europa tutta in rialzo con gli occhi sull’Ucraina e sugli Usa in attesa dei conti Nvidia in arrivo stasera. Continua la corsa di Piazza Affari, con il Ftse Mib che tocca i massimi da dicembre 2007. Positive anche le borse asiastiche, spread giù

Borse europee in rialzo con gli occhi puntati sull’Ucraina, che ha trovato un accordo con gli Usa sulle terre rare con gli Usa, in vista del nuovo incontro tra leader in programma domenica a Londra, ma anche del vertice del 6 marzo a Bruxelles, giorno in cui la Commissione Ue presenterà un primo documento per il rilancio della difesa comune che prevede il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per scorporare le spese di ciascuno Stato membro dal deficit e l’aumento degli investimenti privati col supporto delle banche, a cominciare da quella europea degli investimenti. Nel frattempo il Regno Unito ha annunciato un aumento al 2,5% delle spese per la difesa dal 2027.

Gli occhi degli investitori sono però puntati anche verso gli Stati Uniti, in attesa della trimestrale di Nvidia, in arrivo nella serata americana, a mercati chiusi, che daranno indicazioni importanti sullo stato di salute del settore anche a fronte delle alternative “a basso costo” come la cinese DeepSeek.

In questo contesto i listini europei viaggiano tutti in territorio positivo, con Milano che sale sopra i 39mila punti, ai massimi da dicembre 2007, nonostante il crollo di Stellantis dopo i conti. A spingere il listino, oltre a Saipem che ha pubblicato un bilancio 2024 positivo, e Campari, sono sempre le banche, anche oggi in forte rialzo con Bper e Unicredit a tirare la volata. Continua, al contrario, il momento difficile di Stmicroelectronics, zavorrata dalle preoccupazioni sui chip e sull’Ia.

Corrono le Borse asiatiche, trainate Hong Kong che sale del 3,27% sul rally dei principali titoli internet cinesi, grazie al persistente ottimismo sulle capacità di intelligenza artificiale del Paese. Acquisti anche sulla Cina, con il rialzo di Shanghai (+1,02%) e Shenzen (+1,1%). In controtendenza Tokyo, che segna un ribasso dello 0,25% in scia all’andamento di Wall Street, che ha chiuso in ribasso per la quarta sessione consecutiva a causa dei deboli dati sulla fiducia dei consumatori che hanno alimentato le preoccupazioni per il raffreddamento dell’economia statunitense.

Sugli altri mercati, lo spread tra Btp e bund è in calo a 105 punti base, con il rendimento sul decennale italiano benchmark al 3,52%. Stabili il valutario, con il cambio euro/dollaro in area 1,05 punti, e il petrolio.