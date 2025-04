Borsa oggi 25 aprile: Europa su. A Milano risiko bancario protagonista, corre Mediobanca. Bene Pirelli e Stellantis – DIRETTA

Seduta in generale rialzo per i listini del Vecchio Continente. A Milano banche protagoniste, corrono Stellantis e Pirelli, giù Campari – Segui la DIRETTA • MERCATI Torna il vigore con il tech, incrementi a due cifre per Alphabet di redazione FIRSTonline

I mercati azionari dell’Europa proseguono a metà seduta in generale rialzo. La più tonica è Madrid che rimane la Borsa migliore della giornata in aumento di oltre un punto percentuale. Bene anche Milano trainata dalle banche. Più contenuti gli aumenti degli altri listini europei fino alla parità di Amsterdam, con l’euro sempre piuttosto debole contro il dollaro. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile attorno ai 109 punti base.

Tra le materie prime, l’oro scende mentre nel comparto energia il gas è fiacco e il petrolio ondeggia poco sotto quota 63 dollari al barile.

LEGGI ANCHE I mercati riprendono vigore con il tech. Incrementi a due cifre per Alphabet

Con gli operatori che guardano anche alla Cina che ribadisce di non essere in trattative con gli Stati Uniti sui dazi, a Piazza Affari gli occhi sono ancora puntati sul risiko bancario, all’indomani dell’assemblea di Generali e dopo che ieri Banco Bpm (che in mattinata sale sul listino) ha ribadito il no all’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit (titolo in aumento) sulla totalità delle azioni dell’istituto di Piazza Meda. Il cda della banca guidata da Giuseppe Castagna ha approvato all’unanimità il “comunicato dell’emittente” sull’operazione promossa dall’istituto a guida Andrea Orcel, perché ritenuta “non conveniente e il corrispettivo non congruo”. Sono però diversi i punti che non soddisfano gli azionisti del Banco, a partire dalla mancanza di premio per il controllo, per le sinergie e per la contribuzione importante agli utili. Proprio riguardo a quest’ultimo elemento, nel documento si nota che Banco Bpm andrebbe a contribuire con utili al 2027 per il 18%, prima delle sinergie, mentre andrebbe a rappresentare solo il 14% del capitale. “Pensiamo che l’offerta non vada a valorizzare né un premio per il controllo né una porzione delle sinergie”, commentano gli analisti di Intermonte, evidenziando che “l’offerta, ai prezzi di chiusura di ieri, era ad uno sconto maggiore del 5% rispetto al prezzo di Banco Bpm”. Secondo gli esperti, Unicredit “dovrebbe riconoscere un premio cash agli azionisti di Banco Bpm”.

A Piazza Affari in luce anche Pirelli, che è tra le migliori, con un rialzo arrivato al 2,7% nelle prime battute. In mattinata il titolo si è riportato ai livelli di inizio aprile, quando è esploso il caos dazi per mano del presidente americano Donald Trump. Proprio la distensione, almeno temporanea, degli ultimi giorni ha riportato un po’ di calma sui mercati e, in particolare, in quei settori particolarmente esposti alla guerra commerciale, come l’automotive. Pirelli, che si mette in scia della rivale francese Michelin (+3% a Parigi dopo i conti), è sostenuta anche da un report di Citi, che conferma il “buy” e l’obiettivo di prezzo a 7 euro per azione, sottolineando che “nel primo trimestre la società dovrebbe registrare un buon price/mix e trend positivi sui volumi, a sostegno della crescita organica del fatturato, attesa intorno al 3,6%”.

A due ore dall’apertura di Wall Street future Usa negativi.