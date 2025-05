Borsa oggi 22 maggio: Europa in rosso per i timori sul debito Usa. A Milano occhi su Generali e banche – DIRETTA

Borse europee giù per rendimenti Usa e tensioni geopolitiche. Milano premia solo le utility – Segui la DIRETTA • MERCATI Perché il pacchetto fiscale di Trump rischia di rendere il debito Usa insostenibile di Gabriella Bruschi

Le Borse europee partono in retromarcia, seguendo l’andamento incerto di Wall Street, appesantita dalla nuova impennata dei rendimenti dei Treasury americani, con il decennale che balza oltre il 4,5%. Questo movimento riflette il declassamento del rating sul debito Usa firmato Moody’s, mentre le tensioni in Medio Oriente e i gravi episodi di antisemitismo – tra cui l’uccisione a Washington di due dipendenti dell’ambasciata israeliana – contribuiscono ad aggravare il clima di incertezza. Intanto il Wall Street Journal rivela: un nuovo incontro tra Mosca e Kiev potrebbe tenersi in Vaticano a metà giugno.

Anche in Asia, il sentiment resta nervoso: la Borsa di Tokyo ha chiuso in calo (Nikkei -0,84%), penalizzata dalla rivalutazione dello yen e da una cautela diffusa tra gli operatori in vista del nuovo round di negoziati commerciali tra Giappone e Usa.

Gli investitori cercano rifugio nei beni sicuri: l’oro avanza dello 0,3% a 3.326,73 dollari, mentre il Bitcoin vola sopra i 110mila dollari (+3,8%).

A Piazza Affari l’attenzione è tutta su Generali, che ha chiuso il trimestre con un utile netto di 1,195 miliardi, in calo del 4,8% rispetto al 2024, ma il risultato normalizzato cresce del 7,6%, con l’Eps che sale del 9,4% a 0,79 euro. Tengono bene le utility, mentre resta alta la tensione nel settore bancario: Consob ha sospeso per 30 giorni l’offerta di Unicredit su Banco Bpm, per l’incertezza legata al Golden Power. Banco Bpm ha definito il provvedimento “abnorme” e annuncia che agirà a tutela degli azionisti. Sul fronte M&A, la Commissione Ue ha invece deciso di non approfondire l’indagine sull’Ops di Bper Banca su Banca Popolare di Sondrio, escludendo distorsioni da sovvenzioni estere. Occhi puntati anche su Enel, nel giorno dell’assemblea degli azionisti.

Fuori dal paniere principale, Banca Sella Holding aderisce all’Opas lanciata da Banca Ifis su Illimity Bank, ritenendo congruo il corrispettivo e positive le prospettive industriali. Mediobanca e Jefferies hanno alzato il target price su Fincantieri. Mfe chiude il primo trimestre con un utile netto in forte crescita a 51,4 milioni, spinto dal miglioramento delle partecipazioni valutate a patrimonio netto, mentre l’Ebit scende a 6,3 milioni da 23,5 milioni.

Lo spread risale a 101 punti, con il rendimento del Btp decennale pari al 3,66%.

Nel mercato delle valute, l’euro si mostra stabile sopra 1,132 dollari. Il petrolio Wti scivola sotto i 61 dollari al barile, il Brent sotto i 64 dollari. Sale il gas, sopra i 36 euro al megawattora.