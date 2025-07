Borsa oggi 22 luglio: Europa col fiato sospeso sui dazi. Oggi parla Powell, giovedì tocca alla Bce. A Milano focus su Poste e Unicredit – DIRETTA

Le Borse europee viaggiano in ribasso, in attesa delle banche centrali e di novità sui dazi. A Milano è il giorno di Poste, il cda di Unicredit decide su Banco Bpm. Segui la DIRETTA • MERCATI Perché dopo Wall Street ai massimi l’Europa arranca di Gabriella Bruschi

Mentre Wall Street procede a suon di record, le Borse europee inaugurano l’ennesima seduta incolore, in attesa di novità sui dazi, ma anche delle decisioni della Bce che giovedì dovrebbe lasciare i tassi invariati, rimandando un eventuale taglio a settembre. Alla Fed invece toccherà la settimana prossima, ma gli occhi dei mercati sono già diretti su Washington per vedere se Jerome Powell continuerà a resistere alle pressioni (e agli insulti) di Donald Trump o se annuncerà un taglio ai tassi per la prima volta da dicembre 2024. Qualche indicazione potrebbe arrivare già nel pomeriggio di oggi (a partire dalle 14.30 italiane), quando il numero uno della Federal Reserve terrà un discorso alla conferenza sulla revisione integrata del quadro normativo per le grandi banche.

In questo contesto tutte le borse europee hanno aperto la loro seduta in negativo. Amsterdam è la migliore, mentre Milano, dopo un avvio in rosso, procede intorno alla parità. Contrastati i listini di Asia e Pacifico per l’effetto combinato tra negoziazioni sui dazi e trimestrali. Tokyo, che riapre dopo un fine settimana prolungato, ha ceduto lo 0,11% sull’onda lunga del voto in Giappone. Pesanti Taiwan e Seul, con perdite superiori all’1%. In lieve rialzo Sidney.

Tornando a Milano, a sostenere il Ftse Mib sono gli acquisti Iveco in attesa di possibili novità sulla cessione a Tata Motors previo scorporo di Idv, su cui hanno messo gli occhi diversi gruppi, tra cui Leonardo, in rialzo. Sale Poste Italiane che oggi inaugura la stagione dei conti delle società del Ftse Mib. Positiva Enel dopo che Jefferies ha alzato il target price da 8,6 a 9,5 euro, confermando la raccomandazione buy, mentre Saipem guadagna mezzo punto alla vigilia della semestrale in programma per mercoledì.

Occhi anche su Unicredit, stabile. Stasera si riunirà il cda chiamato ad approvare i conti del primo semestre e probabilmente a prendere una decisione sull’ops lanciata su Banco Bpm in calo, che scadrà il 23 luglio. Piazza Gae Aulenti, secondo l’ipotesi più quotata, lascerà scadere l’offerta, per poi ripresentarla a stretto giro con caratteristiche differenti.

Viaggia in rosso Stmicroelectronics che, sebbene Baird abbia alzato l’obiettivo di prezzo, risente dello scivolone di Nxp dopo i conti (-5,3% nell’afterhours a Wall Street). Giù Stellantis, che ieri ha anticipato una perdita netta di 2,3 miliardi nel primo semestre.

Passando agli altri mercati, tra le materie prime è in calo il petrolio, zavorrato dalle tensioni commerciali e timori sulla tenuta della domanda. In leggero ribasso anche il gas naturale scambiato ad Amsterdam, mentre l’oro è in discesa in area 3.384 dollari.

Sul valutario l’euro viaggia 1,168 dollari dai 1,1693 della vigilia. Infine lo spread, stabile a 87 punti, come alla vigilia e sui minimi in oltre 15 anni, con il rendimento decennale al 3,5% dal 3,48% del closing precedente.