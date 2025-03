Borsa oggi 21 marzo: Europa ancora in calo dopo il voto in Germania, pesano i timori sui dazi. A Milano salgono Mps e Generali, cede il lusso – DIRETTA

Le Borse europee procedono in calo, nel giorno della scadenza di opzioni e future, anche dopo il voto in Germania sugli investimenti nella difesa. Cedono le compagnie aeree dopo l’incendio all’aeroporto di Heatrow. A Milano bene Mps, male il lusso, ancora in discesa Stm. Generali su, oggi la lista dei gestori. Leonardo in retromarcia – Segui la DIRETTA

Le Borse europee procedono in calo nella seduta di fine settimana, in un venerdì caratterizzato dalla scadenza di opzioni e future, ribattezzato anche “giorno delle streghe”. L’attenzione dei mercati è rivolta all’andamento della crescita economica degli Stati Uniti, mentre Donald Trump sollecita la Fed al taglio dei tassi e minaccia nuovi dazi.

I mercati, pertanto, proseguono in flessione dopo il voto del senato federale tedesco alle modifiche costituzionali necessarie per sbloccare gli investimenti nella difesa, nelle infrastrutture e nei Laender. Il voto del Bundesrat arriva dopo il via libera martedì scorso del Bundestag. E dunque resta in lieve discesa Francoforte, Parigi, Milano e Madrid.

Ancora in ribasso Londra dove, nel giorno in cui è scoppiato un incendio all’aeroporto internazionale di Heatrow, si registra il tonfo di Iag, la holding che ingloba British Airways.

A Piazza Affari, tuttavia, sono ben impostate le banche, con Mps che guida i rialzi. Per Rocca Salimbeni è scattato il conto alla rovescia per l’assemblea dei soci, fissata il 17 aprile, chiamata ad approvare l’aumento di capitale a servizio dell’Ops lanciata su Mediobanca. Per contro sono deboli le azioni del lusso, da Moncler a Cucinelli fino anche a Ferrari.

Sale Generali, ai massimi da ottobre 2007, in attesa della lista di minoranza per il rinnovo del cda che possa raccogliere il sostegno degli investitori istituzionali e dei fondi di Assogestioni. In retromarcia Leonardo sulle incertezze legate agli esiti del vertice europeo.

Dopo la brusca frenata della vigilia, continua ad arretrare Stmicroelectronics, risentendo anche delle dimissioni di Maurizio Tamagnini dal Consiglio di Sorveglianza.

Sul fronte dei cambi, l’euro vale 1,0833 dollari (ieri in chiusura a 1,0849 dollari) e 161,86 yen (161,45), mentre il dollaro/yen è pari a 149,41 (148,826). Sale il valore del greggio, con il Wti di maggio in rialzo dello 0,46% a 68,38 dollari al barile. Il gas è in forte rialzo: vale 44,59 euro al megawattora in progresso del 4%. Infine cede il Bitcoin.