Borsa oggi 21 febbraio: Milano positiva con l’Europa in attesa di Wall Street, allunga Campari. Tassi al rialzo per il Btp Più – DIRETTA

Borse europee positive con Piazza Affari in guadagno in attesa di Wall Street. La più cauta è Francoforte in vista delle elezioni politiche. Bene la moda, vola Nissan su un ipotetico interesse di Musk – Segui la DIRETTA

Piazza Affari migliora con le altre Borse europee e i futures Usa passati tutti in leggera crescita. Parigi è la meglio intonata mentre è più cauta Francoforte con le elezioni politiche tedesche alle porte.

Quanto al dato sull’inflazione di gennaio in Italia, stando alle rilevazioni Istat questo sale lievemente, arrivando all’1,5% dall’1,3% di dicembre 2024. Tale andamento riflette prevalentemente l’esaurirsi delle spinte deflazionistiche dei prezzi degli energetici (-0,7% da -2,8% di dicembre), a seguito della marcata accelerazione dei prezzi della componente regolamentata (+27,5% da +12,7%).

I mercati, tuttavia, si interrogano ancora sulle parole della consigliera Bce, Isabel Schnabel, secondo cui “ci stiamo avvicinando al punto in cui potremmo dover sospendere o interrompere i nostri tagli dei tassi. Non sto dicendo che ci siamo già arrivati, ma dobbiamo iniziare a parlarne”. Altre novità sul tema potranno arrivare oggi anche dal capo economista della Bce, Philip Lane, che parlerà nel pomeriggio.

La Fed invece fa i conti con i rischi dell’aumento dell’inflazione e con l’incertezza delle politiche dell’amministrazione Trump su commercio e immigrazione.

A Milano svetta Campari anche grazie al piano di taglio dei costi cui sta lavorando il nuovo ceo, seguita dalla moda di Moncler e Cucinelli. Bene anche Prysmian e Stm mentre in fondo al listino si trovano Eni, Recordati e Unicredit.

Poste intonata dopo i conti e le previsioni sul 2025 in linea con le attese. Fuori dal paniere principale si mettono in luce Mfe per le ipotesi di una svolta su Prosieben, e Fincantieri, premiata dal giudizio di Bnp Paribas che ha alzato il target price a 10 euro.

Sul fronte dei colloqui tra Russia e Usa per l’avvio di trattative di pace in Ucraina, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha parlato di un possibile incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin ricordando che “dipenderà in gran parte dalla possibilità di fare progressi sulla fine del conflitto”. Mentre al G20 di Johannesburg, la rappresentante Ue, Kaja Kallas, ha detto: “Se diamo tutto quello che c’è sul piatto all’aggressore, mandiamo un segnale a tutti gli aggressori del mondo: potete farlo”.

Nel mentre, alla Borsa di Tokyo balzo dell’11% di Nissan dopo le notizie di stampa secondo cui i leader politici ed economici giapponesi avrebbero intenzione di avvicinarsi a Tesla per chiederle di investire nella casa automobilistica giapponese, che attraversa un momento di difficoltà e ha da poco chiuso il negoziato per una possibile fusione con Honda. Secondo il Financial Times, un gruppo di funzionari di alto livello, tra cui l’ex primo ministro Yoshihide Suga, “hanno elaborato piani per far sì che il gruppo di Elon Musk investa in Nissan”.