Borsa oggi 17 aprile: la Bce taglia ancora i tassi dello 0,25%, l’Europa lima le perdite. Milano sottotono con il lusso, occhi su Mps – DIRETTA

Anche se previsto, il settimo taglio della Bce di 0,25% riduce le perdite delle borse. Apertura incerta per Wall Street – Segui la DIRETTA • MERCATI Powell avverte sui dazi di Trump di Gabriella Bruschi

Nessuna sorpresa: la Bce ha effettuato il settimo taglio del costo del denaro dal giugno 2024, riducendo il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento al 2,40% e sui prestiti marginali al 2,65%. Le borse europee confermano i ribassi, anche se leggermente ridotti. A pesare sull’umore degli operatori anche le parole di Jerome Powell: la Fed, ha ribadito il presidente, resterà in attesa di “maggiore chiarezza” prima di decidere sui tagli dei tassi, pur confermando la solidità dell’economia. Powell ha inoltre avvertito che i dazi potrebbero spingere temporaneamente l’inflazione. Dopo il tonfo di ieri, con il Nasdaq in calo del 3% a causa del crollo di Nvidia (-6%) e delle dichiarazioni di Powell, apertura incerta per Wall Street con il Dow Jones che apre in perdita di oltre l’1%. Grande attesa per l’incontro tra Meloni e Trump negli Usa.

Dal lato macro, i prezzi alla produzione in Germania sono scesi dello 0,2% a marzo, dopo il +0,5% di febbraio.

A Piazza Affari, riflettori su Mps, che oggi sottopone ai soci il bilancio e l’aumento di capitale legato all’Ops su Mediobanca. Focus anche sul lusso dopo i conti di Moncler, Cucinelli e Hermès, mentre le banche restano sotto osservazione dopo il settimo taglio dei tassi. Unicredit vede il target price alzato a 56,3 euro da Barclays. Stellantis, tramite Comau, acquisirà Automha entro il secondo trimestre 2025.

Lo spread Btp-Bund è stabile a 118 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,71%.

Il petrolio continua a salire, spinto dalle sanzioni Usa sull’Iran: il Wti quota 63,13 dollari (+1%), il Brent 66,4 (+0,55%). L’oro è in lieve calo dopo il record: spot a 3.327,35 dollari (-0,47%), future a 3.341,84 (-0,14%). Poco mosso il cambio euro-dollaro (1,1359).