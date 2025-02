Borsa oggi 10 febbraio: Europa positiva nonostante i dazi di Trump. A Milano rally di Iveco, occhi su banche e trimestrali – DIRETTA

Le borse europee proseguono il rialzo a metà giornata, spinte dalle speranze di distensione in Ucraina. Piazza Affari supera i 37mila punti, spinta dai rialzi di Iveco e Tim, mentre le banche restano sotto pressione – Segui la DIRETTA

Le Borse europee proseguono la seduta in cauto rialzo dopo la telefonata tra Putin e Trump, che alimenta speranze di un’attenuazione delle tensioni in Ucraina. Nonostante le nuove minacce di dazi del 25% su acciaio e alluminio da parte di Trump, i mercati sembrano ignorare, almeno per ora, le preoccupazioni. Positivi anche i future di Wall Street.

Nel frattempo, i riflettori sono puntati su Christine Lagarde, presidente della Bce, che oggi interverrà al Parlamento di Strasburgo alle 15.

LEGGI ANCHE Il nuovo tuono di Trump su dazi di acciaio e alluminio non produce tempeste sui mercati

A Piazza Affari l’attenzione resta focalizzata sulle banche. Vendite per Banca Popolare di Sondrio e Bper Banca, dopo l’annuncio di Unipol che ha definito l’unione delle due un “matrimonio naturale”, ma le vendite sono amplificate dal downgrade di Citi su Bper. Sotto pressione anche Mps e Banco Bpm. Poste Italiane registra una flessione, probabilmente a causa delle voci contrastanti su una possibile controfferta su Tim, che intanto beneficia dall’upgrade di Hsbc. Stm sale nonostante le previsioni più prudenti di Taiwan Semiconductor e le recenti accuse ai vertici del gruppo.

Oggi i riflettori sono puntati sulle riunioni dei cda e sulle trimestrali in arrivo, Banca Generali, Banca Ifis, Illimity Bank, Mediobanca, Bff Bank e Unicredit.

Lo spread tra Btp e Bund scende a 108 punti, con il rendimento del Btp a 10 anni al 3,47% e il Bund al 2,38%.

L’oro continua a segnare record, avvicinandosi ai 3.000 dollari l’oncia, mentre l’euro è stabile e il petrolio continua a salire, così come il gas naturale.