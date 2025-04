Borsa oggi 10 aprile: Europa in orbita dopo la retromarcia di Trump, occhi sulla Cina. A Milano volano le banche – DIRETTA

Europa in rally, con Piazza Affari che registra la miglior performance del continente. Calano spread e petrolio – Segui la DIRETTA • MERCATI Cosa c’è dietro ai forti rialzi in Europa dopo il rally di Wall Street di Gabriella Bruschi

Borse europee in orbita dopo la tregua di 90 giorni sui dazi annunciata nella serata di mercoledì dal presidente Usa Donald Trump. Dopo quattro sedute in profondo rosso, i listini del vecchio continente aprono e centrano il tanto atteso rimbalzo, con Piazza Affari a tirare la volata, segnando in avvio la miglior performance d’Europa.

In base a quanto annunciato, l’amministrazione Usa ha deciso di sospendere per tre mesi i cosiddetti “dazi reciproci” verso 75 Paesi, lasciando solo il dazio base al 10%. Gli occhi rimangono ora sulla Cina, contro la quale l’aliquota è stata invece alzata al 125%, visto che il Paese, annunciando contromisure, “non ha avuto rispetto” degli States, come detto dallo stesso Trump, che comunque, firmando i decreti attuativi attivi da subito, ha aperto alla possibilità di trattare con il presidente, Xi Jiping.

A Piazza Affari tutte e 40 le blue chip sono in rialzo. La migliore è Interpump, seguita a ruota da Prysmian e Stellantis. Colano soprattutto le banche, che erano state tartassate dalle vendite nei giorni scorsi: Unicredit, Intesa Sanpaolo ed Mps guadagnano tutte oltre l’8%. Sono in evidenza le azioni del risparmio gestito, con Fineco e Banca Mediolanum su di oltre il 10%. Corre anche Stmicroelectronics, altra vittima illustre dei dazi.

Sono più riflessive le Generali, che salgono “solo” del 4%, mentre si avvicina l’assemblea dei soci chiamata a rinnovare il cda. Fuori dal paniere principale, non fa prezzo Il Sole 24 Ore, dopo il lancio dell’opa da parte di Confindustria con obiettivo il delisting.

Passando agli altri mercati, lo spread è in forte ribasso a 117 punti base. È in calo anche il petrolio, dopo la volata di ieri in tarda serata: il wti, contratto di maggio, lima dell’1,3% portandosi a 61,5 dollari al barile. L’euro, intanto, rallenta il passo, portandosi a 1,0987 dollari, rispetto a 1,1061 dollari della chiusura di ieri. È in forte rialzo anche il Bitcon, che sale del 5,8% a 82.216,4 dollari. Acquisti forti sull’oro con il future su dell’1,87% a 3.133,34 dollari l’oncia. Infine è in forte rialzo il gas scambiato ad Amsterdam: vale 35,57 euro al megawattora in progresso del 5,7%.