Borsa oggi 1° aprile: l’Europa accelera dopo il calo dell’inflazione, resta alta l’attenzione sui dazi. A Milano nuovo rally di Leonardo – DIRETTA

Le Borse europee accelerano dopo la frenata dell’inflazione, scesa al 2,2% a marzo rispetto al 2,3% di febbraio, secondo i dati diffusi da Eurostat. Questo calo ha dato nuovo slancio ai mercati, con gli investitori ottimisti, seppur con un occhio attento ai dazi. Alla vigilia del cosiddetto “Giorno della Liberazione dai dazi”, il presidente Usa Donald Trump minaccia nuove misure protezionistiche, incluso l’imposizione di tariffe sul petrolio russo. Nel frattempo, Ursula von der Leyen si oppone al protezionismo europeo, definendo le tariffe doganali un “mostro burocratico” che appesantisce l’economia e alimenta l’inflazione. Intanto, il Giappone fa pressioni su Washington per evitare dazi sulle auto, promettendo contromisure per proteggere crescita e occupazione.

A Piazza Affari, fari puntati sulle banche: Mps, che respinge la bocciatura di ISS sul suo aumento di capitale. mentre Unicredit avanza in attesa del via libera della Consob all’offerta su Banco Bpm, atteso entro il 7 aprile. Gli occhi sono anche puntati sul Cda di Tim, da cui potrebbero emergere importanti novità: Vivendi si prepara a ritirare la causa sulla vendita della rete, mentre Poste Italiane, secondo Reuters, potrebbe aumentare la sua quota fino al 29,9% grazie a una norma in discussione al governo. Bene Stm dopo l’accordo con la cinese Innoscience per sviluppare tecnologia GaN, chiave per data center AI, energie rinnovabili e veicoli elettrici. Eni e Plenitude completano un aumento di capitale da 209 milioni con EIP per rafforzare la partnership sulle rinnovabili.

Fuori dal listino principale, Enav archivia un 2024 da record con ricavi a 1,037 miliardi (+3,7%) e utile netto in crescita dell’11,5%. Il dividendo proposto è di 0,27 euro per azione, in aumento del 17%. La Juventus riparte con una vittoria contro il Genoa (1-0) nella prima partita sotto la guida di Igor Tudor ed Exor mette sul piatto 15 milioni per sostenere il club in vista di un possibile aumento di capitale. Iren acquisisce il 100% di Egea Holding.

Sul mercato delle materie prime, l’oro continua la sua scalata e il future di giugno tocca i 3.175 dollari, per poi stabilizzarsi a 3.161,30 (+0,35%). Il petrolio Wti si apprezza dello 0,29% a 71,69 dollari al barile, mentre il gas naturale cede lo 0,39% a 40,5 euro/Mwh. L’euro resta stabile a 1,0801 dollari. Lo spread Btp-Bund si mantiene a 112 punti base, con il rendimento del decennale italiano in discesa al 3,82%.