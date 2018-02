Terna: consumi elettricità in calo a gennaio La domanda di elettricità in Italia è stata di 27,5 miliardi di kWh, in flessione del 2,8% rispetto ai volumi dello stesso mese dell’anno precedente per via delle temperature di 4°C superiori a quelle di gennaio 2017.

Moda Italia, brillano Luxottica, Valentino, Armani: le classifiche di R&S Mediobanca Lo studio condotto da R&S Mediobanca approfondisce le dinamiche del Settore Moda in Italia dal 2012 ai primi nove mesi del 2017. In particolare, l'indagine analizza le 146 maggiori aziende della moda con sede in Italia e con almeno 100…

Intesa Sanpaolo: alle Gallerie d’Italia di Vicenza la mostra “La seduzione, mito e arte nell’antica Grecia” Apre oggi alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, l’esposizione La seduzione. Mito e arte nell’antica Grecia, nuova edizione della rassegna Il Tempo dell’Antico.

Open Fiber vince l’FTTH Council Europe Operator Award 2018 L’azienda italiana è stata premiata nella FTTH Conference di Valencia per il suo contributo nell’accelerazione dello sviluppo di reti Fiber To The Home in Europa.

Ape volontario: quanto costa? Ecco tre simulazioni In alcuni casi la rata di restituzione dell’Ape volontario rischia di pesare molto sul futuro assegno previdenziale – Analizziamo le opzioni che si presentano a chi incasserà una pensione netta di 2mila, 1.500 e 1.200 euro al mese.

Bitcoin è un pericolo pubblico ma nessuno lo ferma Le banche centrali sono concordi nel ritenere che le criptovalute siano asset speculativi ad alto rischio ma nessuna ha il potere di fermarli perchè per mettere il Bitcoin e i suoi simili fuori gioco servirebbe un accordo internazionale che non…

Banca Popolare di Bari, 200 milioni di euro per le Pmi del Mezzogiorno La Banca Popolare di Bari, prima banca del Mezzogiorno, ha sottoscritto un accordo con la Bei in virtù del quale erogherà 200 milioni in tre anni a sostegno delle piccole e medie aziende meridionali.

Enel oltre i target: più ricavi e Ebitda e meno debiti nel 2017 Il bilancio 2017 del gruppo elettrico guidato da Francesco Starace supera gli obiettivi aumentando ricavi e margini e riducendo i debiti - L'ad spiega come si è arrivati a questi risultati che proiettano il loro effetto positivo anche sul 2018

Lavoro, Ubi Banca premiata Top Employer 2018 I risultati ottenuti nel 2017 dal gruppo guidato da Victor Massia sono valsi per il quarto anno consecutivo il riconoscimento che premia l’eccellenza delle politiche di Risorse Umane.

Mafia, Antoci eroe del Parco ma Musumeci lo manda via Il governatore siciliano, prendendo a pretesto lo spoil system, ha rimosso Giuseppe Antoci dalla presidenza del Parco delle Nebrodi. A lui si deve il ritorno alla legalità nella gestione del Parco, una delle aree protette più importanti della Sicilia. Subì…

Eurizon: utile +39%, raccolta Pir avvicina i 2 miliardi A fine 2017 il patrimonio complessivo della società del gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela retail e istituzionale si attesta sui 388,7 miliardi di euro.

Pil in crescita dell’1,4% nel 2017: è il top dal 2008 L'Istat ha fornito le stime sulla crescita del uarto trimestre e in media d'anno. Confermate le stime del governo ma manca ancora il 5,7% rispetto alla situazione pre-crisi. In Germania, Pil +2,2% trainato dall'export

Amazon taglia centinaia di posti e va all’assalto della sanità Il colosso americano dell’e-commerce è in procinto di licenziare centinaia di dipendenti, soprattutto quelli del quartier generale di Seattle - E nel frattempo si lancia sul mercato dell'healthcare in partnership con Berkshire Hathaway e JPMorgan.

Vetrya e Luiss insieme per l’innovazione digitale: ecco la cattedra “Machine Learning and Artificial Intelligence” Presentato a Roma, nella sede dell'ateneo di Villa Blanc, il nuovo percorso formativo sviluppato dalla Luiss Guido Carli in collaborazione con Vetrya. "Il Machine Learning altro non è che “insegnare” alle macchine quelle funzionalità che sono in grado di espandere le…