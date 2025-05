Borsa 29 oggi maggio: lo stop ai dazi di Trump e i conti di Nvidia spingono i mercati. A Milano corre Stm – DIRETTA

La sentenza di un tribunale Usa che blocca i dazi generalizzati di Trump, basati sulla legge dei poteri di emergenza, ha dato slancio ai mercati, nonostante il presidente abbia già annunciato il ricorso. A Milano bene anche lusso e auto, deboli le utility – Segui la DIRETTA

Le Borse europee aprono in rialzo, spinte da una sentenza Usa che blocca gran parte dei dazi imposti dall’amministrazione Trump sulle importazioni strategiche. La Corte del Commercio Internazionale di Manhattan ha dichiarato illegittimo l’uso della legge sui poteri di emergenza per applicare tariffe generalizzate. Nonostante il ricorso annunciato dal presidente Usa, la decisione ha acceso un clima di fiducia sui mercati, speranzosi in un allentamento delle tensioni commerciali.

A Milano, il Ftse Mib si muove in terreno positivo, mentre Parigi, Amsterdam e Francoforte mostrano guadagni più marcati. Madrid e Londra restano quasi invariati. Il buon umore contagia anche i mercati asiatici, con Tokyo che chiude in deciso rialzo (+1,88%), seguita da Seul, Shenzhen, Hong Kong e Shanghai.

I riflettori restano puntati sul settore tecnologico dopo che Nvidia (titolo è salito di quasi il +5% nell’after hours) ha pubblicato risultati trimestrali nettamente superiori alle attese, con utili e ricavi in crescita, alimentando ottimismo tra gli investitori.

Sul listino milanese spicca Stmicroelectronics, che beneficia dell’effetto Nvidia. Seguono Interpump, Campari e il lusso, con Moncler e Brunello Cucinelli tornati in forza dopo settimane di pressione legata alla guerra commerciale.

Occhi puntati su Bper, che ha ottenuto il via libera della Bce per l’acquisizione del controllo totale di Banca Popolare di Sondrio e ha programmato il rimborso anticipato di un prestito subordinato da 4 milioni di euro. Eni, scrive MF, attende il via libera del Cda per acquisire Acea Energia tramite Plenitude, un’operazione che coinvolge oltre 1,2 milioni di clienti e vale quasi 600 milioni di euro. Generali, secondo Il Sole 24 Ore, potrebbe rallentare l’operazione con Natixis per concentrarsi sull’offerta Mediobanca su Banca Generali, mentre Moody’s ha migliorato l’outlook sul gruppo. Deboli le utility. La peggiore è Italgas: la Consob ha approvato l’aumento di capitale fino a 1,02 miliardi, con diritti di opzione a partire da giugno.

Sul fronte valutario, l’euro si mantiene sotto la soglia di 1,13 dollari, mentre il petrolio approfitta sia dello stop ai dazi sia della conferma dei tagli produttivi da parte dell’Opec+, con prezzi in crescita: Wti sfiora i 63 dollari (+1,8%) e il Brent a 66 dollari (+1,7%). Il gas naturale si mantiene stabile (intorno a 36,8 euro per megawattora).

Oggi parte l’ultima giornata di emissione del Btp Italia 2032 per i retail, domani tocca agli istituzionali. Ieri il secondo giorno ha raccolto ordini per 2,14 miliardi, che insieme ai 3,14 miliardi del primo fanno 5,29 miliardi complessivi. Rispetto a marzo 2023, c’è un calo del 20% nei primi due giorni.

Lo spread tra BTp e Bund scende a 97 punti base, aggiornando i minimi da luglio 2021, mentre il rendimento del decennale italiano sale al 3,56%.