Borsa 20 maggio: Europa ai massimi snobba Wall Street in calo. A Piazza Affari brilla (+96% da inizio anno)

Le borse europee chiudono in rialzo con nuovi massimi, spinte dai piani Ue per la difesa e dai tagli dei tassi in Cina. Wall Street risente ancora del taglio del rating degli Usa

Le Borse europee chiudono in positivo grazie ai piani Ue per la difesa e al taglio dei tassi in Cina, superando le preoccupazioni legate al downgrade Usa di Moody’s. Francoforte e Madrid segnano nuovi record storici, con l’Ibex ai massimi dal 2008. A Piazza Affari spicca Leonardo, in forte crescita, mentre il settore bancario resta sotto osservazione. Bene anche le utility. Fuori dal listino principale si distingue Fincantieri (+11,99%), spinta da nuovi target nel settore subacqueo.

Sul fronte internazionale, cresce l’attesa per l’evoluzione delle trattative di pace in Ucraina, dopo la telefonata tra Trump e Putin, definita “molto positiva”. Wall Street rallenta subendo ancora gli effetti del downgrade del rating Usa da Moody’s e le preoccupazioni per l’aumento del debito pubblico causato dai piani fiscali di Trump.

Euro stabile a 1,1255 dollari, petrolio in lieve calo.

Lo spread chiude stabile a 101 punti, con rendimenti italiani e tedeschi rispettivamente al 3,6% e 2,6%.