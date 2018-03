Bioeconomia: Italia terza in Europa

RAPPORTO ASSOBIOTEC- INTESA SANPAOLO – La quota più rilevante è della filiera agro-alimentare pari ai 2/3 del totale – Oltre 570 start-up attive nel settore – Da costo a risorsa: buone prospettive per l’attività di recupero dei reflui urbani e industriali.

In Italia la bioeconomia, ovvero l’insieme dei settori che trattano materie prime rinnovabili di origine biologica, ha raggiunto nel 2016 un valore della produzione pari a 260 miliardi di euro (8,3% sul totale italiano), in moderata crescita, coerentemente con un quadro di ripresa dell’economia italiana.

La vivacità della bioeconomia è dimostrata da un elevato numero di start-up innovative censite per la prima volta nel Rapporto: si tratta di 576 soggetti, circa il 7% del totale dei soggetti iscritti all’apposito Registro, concentrate nell’attività di R&S e consulenza (dove pesano per il 16,5%).

Rilevante in un’ottica di bioeconomia è l’attività di depurazione e la conseguente produzione di fanghi. Il recupero e il trattamento dei reflui (civili, industriali e zootecnici), attività di per sé fondamentale in ottica ambientale, possono, infatti, costituire una fonte importante di biomassa, ancora solo in parte valorizzata visto il significativo ricorso alla discarica.

In particolare, le prospettive per la produzione di biometano da reflui sono molto promettenti grazie ai nuovi incentivi previsti dal decreto recentemente approvato. La valorizzazione dei vari scarti organici attraverso materiali biocompatibili (bioplastiche) consentirebbe, inoltre, di trasformare il costo di smaltimento degli scarti in risorsa.

Anche l’insieme delle attività legate allo sfruttamento delle risorse biologiche marine è particolarmente importante: l’Italia è il terzo paese europeo (dopo Norvegia e Spagna) per valore aggiunto nel settore della pesca e acquacoltura, con una occupazione di circa 30.000 addetti.

Il quadro normativo, volto a preservare la biodiversità marina e a garantirne la sostenibilità, spinge verso la ricerca di soluzioni innovative, in particolare quelle dedicate allo sfruttamento dei sottoprodotti della pesca: dal 2015 è previsto infatti l’obbligo di sbarco anche per gli scarti. Inoltre, interessanti sviluppi sono attesi dallo sfruttamento delle alghe e dei batteri marini.

