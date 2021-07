Asta online “superplastic” di NFT con Janky e Guggimon (FOTO)

Con oltre 3,5 milioni di dollari di vendite NFT fino ad oggi e sei milioni di fan ossessionati in tutto il mondo. Janky e Guggimon di Superplastic sono sulla buona strada per diventare i primi artisti virtuali di grande successo al mondo. L’asta Christie’s online sarà attiva dal 9 al 22 luglio

Nella loro ossessiva ricerca della notorietà globale, gli artisti sintetici internazionali Janky & Guggimon presentano Superplastic: The Janky Heist, un innovativo drop NFT creato in collaborazione con il marchio di arte e intrattenimento all’avanguardia Superplastic e Christie’s.

Il lancio in due parti inizia il 9 luglio con l’asta di otto NFT Cryptojanky in edizione artistica unica durante la vendita di Christie’s Trespassing e include i design creati dai migliori artisti NFT Gucci Ghost, OG Slick, Shantell Martin, Alex Pardee, Stickymonger, Alexandar Todorovic, oltre a due pezzi unici unici degli stessi Janky & Guggimon. L’asta Christie’s online sarà attiva dal 9 al 22 luglio.

Inoltre, il 13 luglio la coppia rilascerà 9.240 NFT unici in un’asta al ribasso giapponese ospitata su jankyheist.com.

Il lancio di NFT presenta meccaniche blockchain uniche e si basa su Superplastic: The Janky Heist, un cortometraggio Janky & Guggimon tagliato insieme utilizzando filmati della polizia e della sicurezza, e che segue il tentativo fallito del duo di irrompere a Christie’s New York al Rockefeller Center per rubare rari opere d’arte. Dopo aver fatto esplodere accidentalmente l’edificio, la coppia scappa nella notte con una manciata di NFT rotti. I pezzi ricombinati costituiscono i 9.240 1/1 Cryptojanky NFT in vendita durante l’asta.

Sponsorizzato da Superplastic e in collaborazione con Christie’s, Superplastic: The Janky Heist inizia alle 16:00. ET il 13 luglio.

“Siamo così entusiasti di lavorare con un marchio venerabile come Christie’s e che Janky & Guggimon collaborino con alcuni dei miei artisti preferiti di tutti i tempi”, ha affermato il CEO di Superplastic Paul Budnitz. “Siamo anche molto dispiaciuti che Janky e Guggimon abbiano fatto esplodere il quartier generale di Christie e speriamo che guadagneranno qualche dollaro dalla vendita per coprire alcuni dei danni”. Noah Davis, Digital Art Specialist di Christie’s, ha dichiarato: “L’intrusione segna la prima volta che metteremo all’asta opere d’arte create da artisti virtuali e Janky e Guggimon sono stati partner stellari, a parte l’incendio doloso. Non vediamo l’ora di rivelare questa ultima collezione al mondo dell’arte”.

Il drop NFT di Janky & Guggimon e l’asta Trespassing fanno parte di una serie in corso di vendite NFT che continua a posizionare Christie’s in prima linea nel nascente mercato dei token non fungibili (NFT). Christie’s è stata la prima casa d’aste internazionale a vendere un NFT di un’opera d’arte puramente digitale, stabilendo un nuovo record mondiale per l’arte digitale, ottenendo il prezzo più alto per qualsiasi lotto in qualsiasi asta solo online, il prezzo più alto per qualsiasi offerta vincente piazzata online e il totale più alto per qualsiasi asta solo online con la vendita di EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS di Beeple per oltre $ 69 milioni nel marzo 2021.

Superplastic: Fondato dall’artista e imprenditore Paul Budnitz (KidRobot, Ello, Budnitz Bicycles), Superplastic è un marchio di intrattenimento globale che crea, promuove e gestisce celebrità animate. Con oltre sei milioni di follower dedicati in tutto il mondo, il Superplastic Universe include le sensazioni di Instagram e TikTok Janky, Guggimon, Dayzee, Staxx, Pandakat, Kranky, Shüdog e molti altri. Superplastic ha prodotto e venduto molti milioni di dollari in giocattoli e abbigliamento firmati in edizione limitata, con la maggior parte delle gocce esaurite in pochi minuti. Nel giugno 2021 Guggimon diventa uno dei soli otto nuovi personaggi giocabili in Fortnite. Altre collaborazioni con i migliori marchi e celebrità includono Gucci, Gorillaz, Rico Nasty, Saint Jhn, J.Balvin, County of Milan, Steve Aoki, Addfuel, McBess, Seen, FACT, Ricardo Cavolo, Complex, Volkswagen, Oscar Meyer e molti altri.

