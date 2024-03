Apre la prima Biennale d’Arte Contemporanea a Malta, dal 13 al 31 maggio 2024

Malta inaugura oggi la sua prima Biennale, una celebrazione innovativa dell’arte contemporanea che delizierà il pubblico dal 13 marzo al 31 maggio prossimo

La capitale maltese La Valletta è riconosciuta come patrimonio mondiale dell’UNESCO che, insieme alle vicine città portuali di Birgu, Bormla e Isla, forma uno scrigno di maestosi palazzi, fortezze, chiese, musei e altro ancora. L’isola sorella Gozo, con le sue colline color smeraldo punteggiate da villaggi pittoreschi, conserva ancora oggi un idilliaco fascino rurale, con questa premessa prende avvio la prima Biennale di Arte Contemporanea.

Sotto il patrocinio di Sua Eccellenza il Presidente di Malta e dell’UNESCO, questo evento storico offre un caleidoscopio di espressioni artistiche, che unisce talenti locali e internazionali in una celebrazione armoniosa di creatività. Dalle installazioni d’avanguardia alle mostre stimolanti, il programma curato riflette le diverse voci e prospettive che modellano il tessuto artistico. globale. I preparativi finali hanno visto artisti aggiungere gli ultimi ritocchi ai loro capolavori, trasformando “Questa Biennale segna un momento cruciale per Malta, una convergenza di una genialità artistica che promette di lasciare un segno indelebile sulla scena culturale nostra”, afferma Mario Cutajar, Presidente e fondatore.

Biennale Malta Press

Questo evento culturale tanto atteso, sta già attirando l’attenzione internazionale, e include alcuni dai migliori artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo, che lavorano tutti in modi diversi campi artistici, da dipinti e disegni a installazioni, sculture, video ecc. Questa mostra stimolante, che riflette sul tema “Mar Bianco Oliveti”, dovrebbe sfidare le prospettive globali riguardanti l’arte e la società nel Mediterraneo. Tra gli 80 artisti provenienti da 23 paesi che parteciperanno a questo evento, c’è un gruppo distinto di artisti conosciuti a livello mondiale che hanno esposto collettivamente le loro opere in alcuni dei migliori musei ed eventi culturali Intorno al mondo. Le opere di questi artisti sono state viste negli Stati Uniti, in Europa, in America Latina e oltre, e ora portano il loro talento a Malta, dove esporranno in questo periodo opere artistiche e installazioni curate in alcuni dei siti storici più prestigiosi dell’ Isola.