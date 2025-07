Aeroporto Catania chiuso per motivi di sicurezza: ecco perché i voli (in partenza e in arrivo) sono stati sospesi

Chiuso temporaneamente l’aeroporto di Catania Fontanarossa. Lo rende noto la Sac, società di gestione dell’Aeroporto di Catania e Comiso

Aeroporto Catania chiuso, perché? Nella mattinata di giovedì 3 luglio 2025, l’Aeroporto di Catania Fontanarossa ha sospesomomentaneamente tutti i voli in partenza e in arrivo a causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea. La società di gestione Sac ha comunicato che l’interruzione dei voli è stata disposta in seguito alla presenza di ostacoli lungo la pista, in particolare una gru sollevata nell’area ovest dello scalo, che ha reso impossibile garantire la sicurezza degli atterraggi e dei decolli.

Questo blocco ha causato ritardi e disagi significativi per i passeggeri, invitati a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Sac sta monitorando attentamente la situazione e prevede aggiornamenti nelle prossime ore per il ripristino della normale operatività. Gli utenti che cercano informazioni aggiornate su voli cancellati o ritardi all’aeroporto di Catania possono consultare i canali ufficiali per evitare inconvenienti.

La sospensione dei voli a Catania – spiega la società di gestione – è una misura precauzionale per garantire la massima sicurezza di passeggeri e equipaggi, mentre si provvede alla rimozione degli ostacoli che impediscono la navigazione sicura sullo scalo.