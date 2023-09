80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: tutti i film in programma il 2 settembre 2023

Dopo un inizio all’insegna delle celebrità e del Red Carpet. Pubblichiamo da oggi il calendario dei Film in programma alla famosa kermesse veneziana: 80. Mostra Internazionale di Venezia

80. Mostra del Cinema di Venezia, il programma da poco iniziato e che si concluderà il 9 settembre vede 137 film. E mentre è in corso lo sciopero degli attori ad Hollywood degli attori il Lido di Venezia veste l’abito della capitale del cinema.

Ma chi sono le star che quest’anno sono sul red carpet?

A partire dalla madrina Caterina Murino, poi Liliana Cavani, Bianca Balti e Claudia Gerini, Johannes Wirix e Giulia Bevilacqua, Charlotte Rampling e Malika Ayane, Amal e George Clooney e tanti altri ancora. In attesa di loro look fotografati davanti a centinaia di fotografi, presentiamo il programma dei film che saranno trasmessi domani 2 settembre.

Sabato 2 settembre:

9.30 – 18.30 HOTEL EXCELSIOR / ZONA VGFM (SALA STUCCHI

E SALA POVEGLIA) MERCATO VENEZIA GAP-FINANCING (Fiction e documentari)

Solo accreditamenti Gold e Trade

9.30 – 18.30 HOTEL EXCELSIOR / AREA BARM (SALA STUCCHI) ADEGUAMENTO LIBRI MERCATINO DIRITTI

Solo accreditamenti Gold e Trade

10:00 – 11:00 HOTEL EXCELSIOR / SPAZIO INCONTRI E CANALE LIVE VPB

Come se la commedia. Non era una questione seria

Moderatore: Alec Von Bargen (Esperto, TorinoFilmLab) Panelisti: Mercedes Fernandez Alonso (Direttore generale, TorinoFilmLab), Thomas Pibarot (Curatore ComedyLab, TorinoFilmLab), Christoph Friedel (Produttore, Pandora Film Production). A cura degli abbonati TorinoFilmLab – Museo Nazionale del Cinema e del pubblico

11:30 – 13:00 HOTEL EXCELSIOR / SPAZIO INCONTRI ICFF a Venezia 2023: Empowering

Nuove collaborazioni tra Italia e Canada – Moderatori: Cristiano de Florentiis (Direttore Artistico, ICFF), Paul Golini (Presidente del Consiglio di Amministrazione, ICFF) Panellist: Elissa Golberg (Ambasciatrice del Canada in Italia), Roberto Stabile (Responsabile Progetti Speciali DGCA Min.Cultura, Cinecittà), Nick Iannelli (EVP Post Produzione, Take 5 Productions), Andrea Iervolino (Produttore, ILBE), Alfredo Romano (produttore, Compulsion), Moira Romano (produttrice, Compulsion), Robert Curtin (partner, Combined Forces Production Collaborative), Karen Storwick (partner, Combined Forces Production Collaborative), Frieda Luk (sceneggiatrice-regista, Sacred Creatures ), Marco Serrecchia (Produttore, Sacred Creatures), Raha Shirazi (Produttore esecutivo, Sacred Creatures), Antonello Cozzolino (Produttore, Actress Images), Emanuela Rossi (Produttrice e Direttore di gestione, Agidi). Ospitato da ICFF con la collaborazione di Québec Créatif SODEC Abbonati e pubblico

13:00 – 14:30 HOTEL EXCELSIOR / TERRAZZA DEI FIORI ICFF a Venezia 2023: Networking Cocktail Reception Ospitato da ICFF in collaborazione con Telefilm Canada e l’Ambasciata del Canada in Italia, a Roma. Solo su invito

14:30 – 16:00 HOTEL EXCELSIOR / SPAZIO INCONTRI& VPB CANALE LIVE SULL’EUROPA AL FUOCO

La proprietà intellettuale in un mondo transmediale: stimolare la creatività

e Pubblico

Moderatore: Philippe Reynaert (Direttore generale, Xanadu) Introduzione: Laurence Farreng (membro del Parlamento europeo)

Partecipanti: Theo Collier (Direttore Diritti, Gruppo Feltrinelli), Philipp Schmidt (Chief Transformation Officer di Prisma Media, Amministratore Delegato di Prisma Media Solutions, Vivendi), Emilie Blézat (CEO, Producer & IP Creator, Dark Riviera), David Dusa (IP Creatore e Scrittore, Riviera Oscura)

Conclusione: Martin Dawson (Vice capo unità Industria audiovisiva e supporto ai media.Programmi, DG Connect CE) Ospitato dalla Commissione Europea e dal Venice Production Bridge

Abbonati e pubblico

16.15 – 18.45 HOTEL EXCELSIOR / SPAZIO INCONTRI

*16:15 – 17:00 Uno straordinario viaggio tra le Film Commission Moderatore: Raya Abirached (presentatrice televisiva) Partecipanti: Mohannad Al Bakri (direttore generale, The Royal Film Commission of Jordan), Arie Bohrer (commissario cinematografico, FILM in AUSTRIA – the National Film Commission), Wayne Borg (direttore generale, NEOM), Jane Moore (CEO, Vertigo Films)

*17.15 – 18.00 Il momento d’oro per i talenti arabi a livello regionale e internazionale

Moderatore: Alaa Karkouti (Co-fondatore, MAD Solutions) Partecipanti: Wayne Borg (Amministratore delegato, NEOM), Dora Bouchoucha (Produttore, Nomadis Images), Mohamed Hefzy (Produttore e sceneggiatore, Film Clinic), Roua Al Madani (Direttore dello sviluppo , Film AlUla)

*18:00 – 18:45 Sessione di networking in Medio Oriente

Ospitato dall’Arab Cinema Center, dai possessori del Venice Production Bridge Pass e dal pubblico

19:00 – 20:30 PALAZZO DEL CASINÒ / RISTORANTE CASINÒ Final Cut in Venice Cocktail di benvenuto

Ospitato dal Venice Production Bridge e dal Red Sea International Film Festival

Solo su invito

Immagine di Copertina: RED CARPET – STOLEN – Actor Shubham (Credits Giorgio Zucchiatti La Biennale di Venezia – Foto ASAC