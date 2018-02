Meteo, ancora gelo: altra neve in arrivo al Centro-Nord

L’Italia entrerà nel mese di marzo con temperature da pieno inverno e neve quasi ovunque, anche a bassa quota – La situazione migliora progressivamente a partire da venerdì, ma al Nord farà molto freddo anche nel fine settimana.

La primavera, a differenza di come recitava la famosa canzone di Loretta Goggi, non ha alcuna fretta di arrivare. Giovedì entriamo nel mese di marzo, che meteorologicamente (ma non astronomicamente) parlando è già tecnicamente primavera, eppure l’Italia è ancora avvolta da temperature da inverno pieno, ben al di sotto della media del periodo, e lo sarà ancora per una manciata di giorni.

Anzi, dopo la prima raffica di inizio settimana, sono attese altre abbondanti nevicate un po’ dappertutto: è sempre lui, Burian, il vento gelido proveniente dalla Siberia, a far paura. Al Nord in particolare il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con nevicate a quote pianeggianti deboli ma diffuse, più intense su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna centromeridionale. Dovrebbe nevicare anche nelle grandi città: a Milano è attesa già nella notte, poi toccherà anche a Bologna e in generale i fenomeni si intensificheranno nel pomeriggio, coinvolgendo anche Veneto e versante romagnolo.

Al Centro sono anche previste precipitazioni, che in alcune zone e anche a bassa quota potrebbero essere nevose. Roma è dunque pronta a fare il bis, anche se nel Lazio dovrebbe trattarsi per lo più di pioggia, con possibili schiarite già nel pomeriggio. Decisamente più a rischio il versante adriatico, soprattutto Marche e Abruzzo. Maltempo anche al Sud: molte nubi compatte un po’ ovunque con deboli nevicate sparse a quote basse su Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale e Basilicata, e deboli rovesci o temporali sui versanti ionici di Sicilia e Calabria. Situazione decisamente migliore sul versante tirrenico e sulle isole: lì ci sarà persino il sole e temperature quasi primaverili in città come Napoli, Palermo e Cagliari.

Su tutto il resto della penisola però, neanche a dirlo, le temperature saranno ancora polari: sotto zero sia di notte che di giorno, oppure appena sopra. Venerdì il freddo intenso resisterà solo al Nord, dove continuerà a nevicare mentre altrove la neve diventerà pioggia o addirittura, al Sud, lascerà spazio al sole. Temperature in progressiva risalita, ma fino al weekend continuerà a fare molto freddo al Nord.