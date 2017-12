Mattarella e il futuro: “La politica guidi il cambiamento”

Il saluto di fine anno del presidente della Repubblica è stato breve e improntato alla fiducia e alla serenità. La fine della legislatura è un fatto fisiologico: ora dai partiti proposte chiare agli elettori. Il lavoro al primo posto, “deve esserci in ogni famiglia”. La Costituzione è “la cassetta degli attrezzi” per rendere più giusta la stagione che si apre. Una tirata d’orecchi al M5S?

“La parola futuro può evocare incertezza e preoccupazione. Non è stato sempre così e in passato ha coinciso anche con un’idea di progresso. E tuttavia, i problemi sono superabili e possiamo affrontarli con successo”. Il presidente della Repubblica fa gli auguri agli italiani per il nuovo anno e lancia il suo messaggio rassicurante alla vigilia delle elezioni politiche di marzo. Chiama la politica al coraggio e al senso di responsabilità perché progettare il futuro è proprio il compito a cui la politica è chiamata. Per questo servono proposte chiare, che gli elettori siano in grado di capire, per evitare il fenomeno del crescente astensionismo. E fra tutti i temi che il nuovo parlamento e il nuovo governo dovranno affrontare, centrale è quello del lavoro che resta ” la prima e più importante indicazione sociale. E’ necessario – afferma con semplicità e fermezza Sergio Mattarella – che ve ne sia in ogni famiglia”.

E’ questo in sintesi il pensiero del presidente della Repubblica, il suo terzo discorso di auguri agli italiani, che capita nel momento importante in cui si scioglie la legislatura e il Paese si prepara a votare. Un discorso che ha ricordato, per il tono disteso e sintetico, l’impronta di Carlo Azeglio Ciampi ma con un tono più familiare. Ecco i punti principali affrontati dal Presidente.