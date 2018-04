GoWare lancia D/Alighieri, un viaggio nella vita e nell’opera di Dante

GoWare ha lanciato una nuova collana su Dante Alighieri composta da 13 eBook che rappresentano un vero e proprio viaggio nella vita e nell’opera del vate alla ricerca della contemporaneità.

Un percorso che analizza le sfaccettature di un’opera maestosa, scritto e pensato da studiosi e accademici che hanno estratto da Dante alcune tematiche con un forte connotato di modernità e di insegnamento per il nostro tempo.

La collana si apre con Viaggiando con Dante. I luoghi danteschi d’Italia nella Divina Commedia di Hans Honnacker, saggio che propone un itinerario attraverso l’Italia di Dante, ripercorrendo i luoghi della penisola citati nell’opera allo scopo di invitare il lettore in un viaggio di scoperta, anche divertente, attraverso i luoghi della penisola, legati ad un personaggio o evento storico ben preciso citato nel poema dantesco: ad esempio Pisa viene ricordata per il celebre episodio del conte Ugolino della Gherardesca, oppure Ravenna per la famosa storia d’amore di Paolo e Francesca.

La collana continua con: Dante e gli omosessuali. Tra Inferno e Paradiso di Aldo Onorati; Il mondo di Dante. Mito, Cronaca, Storia e Dante e la musica. Lo spartito della Divina Commedia, entrambi di Marco Romanelli; Dante e la tecnologia. Macchine e invenzioni nel Medioevo di Filippo Silvestri; Dante e la poesia. Un’idea di letteratura nella «Commedia» di Gandolfo Cascio; Dante ad alta voce. Guida ai suoni e alle voci della Commedia di Paolo Sessa, Dante Adultero, Gemma e l’altra di Massimo Desideri; L’inferno di Dante. Il racconto in prosa di Domenico Valente; Dante esoterico. Segreti danteschi e Dante in Paradiso. Un nuovo Gesù di Massimo Desideri; Dante e i mostri. Animali e creature immaginarie nella Divina Commedia di Laura De Angelis; Dante politicamente scorretto. L’ideologia e la politica nella Divina Commedia di Massimo Desideri.