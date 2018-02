Edison acquisisce 420.00 clienti e si rafforza al Sud

Il gruppo perfeziona l’acquisizione di Gas Natural Vendita Italia per 195,3 milioni di euro. Arrivato il via libera dalla Ue, ora si procede al trasferimento del contratto di approvvigionamento gas dall’Azerbaijan

Edison perfezione l’acquisizione di Gas Natural Vendita Italia Gnvi) per 195,3 milioni di euro e aumenta del 50% la sua base clienti.

Come si legge in una nota, il 6 febbraio la Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione e il closing dell’operazione consente di dare avvio alle attività propedeutiche al trasferimento da Gas Natural Fenosa a Edison del contratto per l’approvvigionamento di gas dal giacimento di Shah Deniz II in Azerbaijan, diversificando ulteriormente le forniture di gas verso l’Italia.

Il portafoglio di Gnvi, precisa Edison, è localizzato soprattutto nel sud del Paese (in particolare Puglia, Calabria e Sicilia) ed è costituito per la gran parte da clienti gas, affidabili nei pagamenti e con un elevato grado di fidelizzazione. Gnvi, che opera anche nella manutenzione di caldaie a gas attraverso Servigas, ha un portafoglio di clienti gas pari circa 420.000 residenziali (in gran parte serviti in regime di maggior tutela) e 15.000 piccole e medie imprese. La società vende inoltre energia elettrica a circa 53.000 clienti retail e Pmi. Marc Benayoun, amministratore delegato di Edison, ha parlato di un’operazione con “forte valenza strategica” e di “un importante passo avanti nel settore retail, acquisendo una società che garantisce un elevato livello di servizio ai propri clienti grazie a una presenza capillare sul territorio”.